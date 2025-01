Kłaniajcie się królowie. Dziś w Warszawie Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie Adam Abramiuk 06.01.2025 07:28 Kacper, Melchior i Baltazar wraz ze swoimi orszakami dziś w całej Polsce. Przejadą także przez Warszawę - na plac Zamkowy, gdzie zaplanowano kolędowanie, które potrwa aż do godz. 20:00. Wystąpią m.in. Joszko Broda i Darek Malejonek. Tym razem wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło "Kłaniajcie się królowie!".

Kłaniajcie się królowie. Dziś w Warszawie Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie (autor: UM Warszawa)

Dziś święto Objawienia Pańskiego, zwane potocznie Świętem Trzech Króli. Tradycyjnie największy w Polsce orszak przejdzie przez Warszawę.

- Historia orszaku Trzech Króli jest bardzo prosta. 2000 lat temu Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać pokłon nowo narodzonemu królowi. A my w jasełkach, w polskich tradycyjnych jasełkach, co roku odgrywamy tę historię - mówi organizator Piotr Giertych.





W tym roku orszaki przejdą pod hasłem „Kłaniajcie się królowie!”.

Główne wydarzenie, w Warszawie, zacznie się o 12:00 przy pomniku Mikołaja Kopernika. Królewskie korowody przejdą na plac Zamkowy.

- W Warszawie będziemy mieć kolędowanie, które będzie trwało wiele godzin, do godziny 20. Razem z Joszko Brodą, razem z Darkiem Malejonkiem i wielu, wielu innymi artystami, którzy na deskach naszej sceny będą mogli zaśpiewać dla Państwa kolędy - dodaje Giertych.



Warszawski Orszak Trzech Króli poprzedzi o godz. 11:00 msza w archikatedrze warszawskiej celebrowana przez biskupa Michała Janochę. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli, która w 2008 roku po raz pierwszy przeniosła na ulice Warszawy tradycyjne przedstawienie wystawiane do tej pory w szkole „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”.

W całej Polsce odbędzie się w sumie 905 orszaków - także w innych miastach Mazowsza.

