Noc konfesjonałów 2025. Ponad sto kościołów bierze udział w akcji [SPRAWDŹ] RDC 16.04.2025 04:38 Ponad sto kościołów z 37 diecezji w Polsce bierze udział w „Nocy konfesjonałów”. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Prawdziwa Wielkanoc zaczyna się w sercu”. – Wielkanoc to nie kurczaczek, ale moje zmartwychwstanie osobiste z grzechu – mówi koordynator akcji ks. prof. Grzegorz Adamski.

Spowiedź (autor: Mirek Krajewski/flickr)

W Wielkim Tygodniu w ponad stu kościołach księża będą spowiadać do północy lub do rana w ramach 15. edycji nocy konfesjonałów. W tym roku przebiega ona pod hasłem „Prawdziwa Wielkanoc zaczyna się w sercu”. Akcja ma umożliwić osobom zabieganym przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Udział w akcji „Noc konfesjonałów” polega na zorganizowaniu dodatkowej spowiedzi w Wielkim Tygodniu i zgłoszeniu udziału kościoła w serwisie https://nockonfesjonalow.pl/.

W tym roku udział w akcji zadeklarowało ponad 100 kościołów z 37 diecezji w Polsce i wciąż zapisują się nowe. Najwięcej zgłoszonych parafii jest z diecezji sosnowieckiej i szczecińsko-kamieńskiej oraz takich miast jak: Lublin, Sosnowiec czy Wrocław.

Noc konfesjonałów w Warszawie

W stolicy wierni w Wielki Piątek w nocy będą mogli na przykład skorzystać ze spowiedzi w parafiach:

św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya,

św. Rity z Cascii przy ul. Żupniczej,

sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie,

parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej,

bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kokosowej,

Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przy ul. Św. Bonifacego,

w parafii pw. Maksymiliana Kolbego przy ul. Rzymowskiego będzie również możliwość spowiedzi w języku angielskim, włoskim, i francuskim.

W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Prawdziwa Wielkanoc zaczyna się w sercu”.

– Głównym przesłaniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego jest prawda, że istnieje coś więcej niż tylko życie biologiczne, że jest jeszcze życie po śmierci. Dla chrześcijan gwarancją tego jest Jezus Chrystus, który jako pierwszy żywy wrócił z cmentarza. Wielkanoc to nie kurczaczek, ale moje zmartwychwstanie osobiste z grzechu, ponieważ w teologii chrześcijańskiej grzech prowadzi do śmierci – powiedział koordynator akcji ks. prof. Grzegorz Adamski.

Dodał, że „w sakramencie pokuty pozwalamy Bogu zniszczyć nasze grzechy, uleczyć nasze serca, podnieść nas i objąć, abyśmy poznali Jego czułe i współczujące oblicze”.

W aplikacji na telefony komórkowe „Noc konfesjonałów” przygotowano m.in. rachunek sumienia w formie audiobooka oraz zakładki z kościołami, w których odbywa się spowiedź w godzinach nocnych.

Pierwsza edycja „Nocy konfesjonałów” odbyła się w 2010 r. Wówczas w inicjatywie wzięły udział jedynie dwie świątynie, ale z roku na rok ich liczba systematycznie rosła. Najwięcej kościołów – 139 – wzięło udział w akcji w 2018 r.

Czytaj też: Triduum Paschalne w diecezji warszawsko-praskiej [HARMONOGRAM]