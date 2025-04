Kamień odpowiedzią na problemy drogowe? Nietypowe rozwiązanie na Pradze Północ Adrian Pieczka 02.04.2025 06:19 Nie ma co tu liczyć na swobodne przejście — mówią mieszkańcy ulicy Dąbrowszczaków w Warszawie. Problemem są wyznaczone miejsca parkingowe, które blokują chodnik. Aby ograniczyć jego zastawianie przez samochody i uniknąć niszczenia rabat, Zarząd Zieleni postawił głaz. — No i na razie kamień leży — dodała radna Pragi Północ Wanda Grudzień.

5 Kamień na ulicy Dąbrowszczaków (autor: RDC)

Kamień ma zapewnić pieszym przejście do pasów przy ulicy Dąbrowszczaków w Warszawie. Problemem są wyznaczone miejsca parkingowe, które blokują chodnik.

Z rozwiązaniem przyszedł Zarząd Zieleni i postawił tam głaz, który ma ograniczyć zastawianie chodnika przez samochody. Dodatkowo ma sprawić, że kierowcy nie będą rozjeżdżali rabat.

— Bywa tak, że nawet nie ma jak się przecisnąć, bo pod samym tym ogrodzeniem stoi wciśnięty samochód — usłyszał od mieszkańców reporter Polskiego Radia RDC.

Radna Pragi Północ Wanda Grudzień poinformowała, że Zarząd Zieleni przebudował rabatę, wygradzając ją tymczasowymi płotkami.

— To doprowadziło do tego, że samochody, które parkują w tym miejscu, zaczęły te płotki przewracać. No to Zarząd Zieleni, żeby rabata przestała być niszczona, postawił tutaj taki kamień. Po to, żeby wyraźnie fizycznie zaznaczyć kierowcom, że tutaj tak głęboko nie wjeżdżamy. No i na razie kamień leży. Kierowcy parkują troszkę dalej, więc osoba pojedyncza piesza jest w stanie się tutaj przycisnąć pomiędzy kamieniem a samochodem — powiedziała Grudzień.

Jak dodała radna, Zarząd Dróg Miejskich ma w planach frezowanie ulicy Dąbrowszczaków.

— Musi właśnie opracować nową organizację ruchu, więc jest szansa, że przy tych pracach, jeśli nie dojdzie znowu do niedopatrzenia, to uda się ten problem tutaj rozwiązać — dodała Grudzień.

Nie ma jednak jeszcze konkretnego terminu, kiedy nowa organizacja ruchu miałaby zostać wdrożona.

Chcesz opowiedzieć naszemu reporterowi o ważnym temacie czy istotnym problemie? Napisz do Adriana na adres: adrian.pieczka@rdc.pl.

Czytaj też: Bazar Różyckiego został podpalony? Prokuratura podała wstępne ustalenia

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/DJ