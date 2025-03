Zamknięte ulice, autobusy na objazdach i utrudnienia. Biegacze na ulicach stolicy RDC 30.03.2025 09:39 23 tysiące osób bierze udział w 19. edycji Półmaratonu Warszawskiego oraz towarzyszącym mu biegu na 5 km. Start zlokalizowany jest na Moście Poniatowskiego, a meta na błoniach PGE Narodowego. W związku z zawodami zamknięte zostały wybrane ulice, a komunikacja miejska została skierowana na trasy objazdowe. Utrudnienia powinny zakończyć się o godzinie 15.

19. Półmaraton Warszawski (autor: Maraton Warszawaski/FB)

W tym roku Półmaraton Warszawski ma mocny przekaz społeczny. Oficjalna nazwa imprezy poprzedzona jest numerem telefonu Niebieskiej Linii dla osób zmagających się z kryzysem psychicznym – 116 123.

Na bieg na 5 km zapisało się 6500 osób, a na półmaraton - 16500, choć chętnych było znacznie więcej. Limit zapisów wyczerpał się już na początku marca. Pod względem liczby uczestników będzie to największy półmaraton w historii Polski.

Z mostu Poniatowskiego do Śródmieścia

W niedzielę, 30 marca, o godzinie 4:00 zostały zamknięte aleja i most Poniatowskiego. Od rana na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona nie kursują tramwaje. Most będzie zamknięty do godziny 14:00.

O godzinie 9:00 zamknięta jezdnia Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego – prowadząca w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Zwycięzców do Zamoście. Tak będzie do 10:30. Z kolei jezdnia ulic Zamoście i Sokolej w stronę Targowej wyłączona z ruchu od 9:00 do 15:00, a prowadząca w kierunku mostu Świętokrzyskiego – od 11:00 do 15:00.

Również od godziny 9:00 zamknięte obie jezdnie Alej Jerozolimskich – od ronda de Gaulle’a do mostu Poniatowskiego. Jezdnia w kierunku centrum, w godzinach 10:30-12:00, zamknięta od ronda de Gaulle’a do ronda Dmowskiego.

Jezdnia Marszałkowskiej w kierunku placu Bankowego, na odcinku od ronda Dmowskiego do Królewskiej, zamknięta w godzinach 10:30-12:30. W tym czasie kierowcy nie przejadą w poprzek Świętokrzyską.

Przez plac Piłsudskiego i Muranów

Ulica Królewska w kierunku Krakowskiego Przedmieścia wyłączona z ruchu od godziny 10:30 do 12:00. Z kolei w godzinach 10:30-13:00 zamknięte ulice: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (jezdnia w kierunku Stawki).

Podczas zawodów pozostanie otwarty przejazd ulicami: Sanguszki, Konwiktorską i Międzyparkową.

Z Żoliborza na Bielany

Ulica Andersa całkowicie zamknięta, od Muranowskiej do Zajączka, w godzinach 10:30-13:30. W tych samych godzinach wyłączona z ruchu jezdnia ulicy Mickiewicza od wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku Trasy Armii Krajowej.

Otwarty przejazd w przeciwną stronę. Z placu Wilsona kierowcy nie pojadą w kierunku Wisłostrady.

Ulica Rudzka i Lektykarska wyłączone z ruchu w godzinach 10:30-13:30, a Podleśna i Gwiaździsta – od 11:00 do 14:00.

Wisłostradą tylko do Łomianek

Od godziny 11:00 do 14:30 zamknięta jezdnia Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego. Kierowcy nie zjadą na Wisłostradę do centrum z: Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego i ulicy Krasińskiego.

Ruch na nitce w stronę Łomianek przez cały czas trwania zawodów będzie utrzymany.

Zamknięty most Gdański w stronę Pragi

Ulice: Krajewskiego, Zakroczymska i Szymanowska wyłączone z ruchu od godziny 11:00 do 14:30. W tych samych godzinach zamknięta jezdnia ulicy Słomińskiego i mostu Gdańskiego w kierunku Pragi-Północ. Nitka w kierunku Śródmieścia cały czas przejezdna.

Finisz na Pradze

Wybrzeże Helskie nieprzejezdne w godzinach 11:00-15:00. Kierowcy nie wjadą tu z Zatylnej i z Ratuszowej. W tych samych godzinach zamknięte Wybrzeże Szczecińskie, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Świętokrzyskiego. Również od godziny 11:00 do 15:00 zamknięte dla ruchu ulice: Okrzei (od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej), Jagiellońska (od Okrzei do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Jagiellońskiej do Targowej) oraz Sokola.

Przy trasie nie zaparkujesz

Błonia stadionu PGE Narodowego zamknięte od piątku, 28 marca, od godziny 6:00. Nie można wjechać ani zaparkować. Ograniczenia te obowiązują do niedzieli, 30 marca, do końca dnia.

W niedzielę, od godziny 9:00 do 15:00, samochodów nie można zaparkować również przy trasie biegu, a także na niektórych objazdach.

Warszawski Transport Publiczny na objazdach

W niedzielę, 30 marca, skróconymi trasami kursują autobusy linii: 106 (Ostroroga – plac Grzybowski), 178 (Skorosze – rondo Daszyńskiego), 503 (Natolin Płn. – plac Konstytucji), 518 (Nowodwory – Metro Marymont) i 521 (Falenica – rondo Wiatraczna). Od początku dnia trasami zmienionymi kursują tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy: 111, 117, 158 i 507.

Potem, od godziny 9:00 sukcesywnie zamykane kolejne ulice na trasie zawodów. Wówczas autobusy linii: 102, 107, 114, 116, 122, 125, 127, 128, 131, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500 i 517 również zmieniają swoje trasy.

Kiedy uczestnicy półmaratonu będą na trasie, wyłączony zostaje również ruch tramwajowy na ulicach Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. To spowoduje zmiany tras także linii: 6, 15, 16, 17 i 18.

Uczestnicy 116 123. Półmaratonu Warszawskiego, a także New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 30 marca, na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD w graniach 1. strefy biletowej ZTM.

