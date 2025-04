Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie-Jeziornie po modernizacji RDC 09.04.2025 16:51 Zakończyły się prace w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer” przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie. Trzykondygnacyjny budynek główny przeszedł kompleksową modernizację. Ośrodek, który służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży, został wyposażony m.in. w nowoczesne urządzenia do rehabilitacji ruchowej.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie-Jeziornie po modernizacji (autor: Bartosz Bartosiński/Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Ośrodek w Konstancinie-Jeziornie został zmodernizowany. Placówka zajmuje się leczeniem i rehabilitacją dzieci od 3. miesiąca do 18. roku życia z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. W szczególności specjalizuje się w leczeniu dzieci ze skoliozą i wadami postawy.

Trafiają tu również osoby po urazach i leczeniu operacyjnym narządu ruchu, z wadami wrodzonymi i chorobami genetycznymi, po amputacjach kończyn oraz z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Rocznie przyjmuje około 1100 pacjentów na oddziale stacjonarnym i 1200 pacjentów na oddziale rehabilitacji dziennej.

– Jest to jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, które posiadają oddział rehabilitacji stacjonarnej. Mali pacjenci mogą korzystać tu z kompleksowej rehabilitacji najnowocześniejszymi metodami fizjoterapeutycznymi. Co ważne, przy szpitalu działa szkoła, dzięki czemu pacjenci przebywający w ośrodku mogą kontynuować edukację. Samo otoczenie pełne zieleni sprzyja leczeniu i zajęciom na świeżym powietrzu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Co się zmieniło w centrum rehabilitacji?

Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji była prowadzona w latach 2023–2024. W budynku zostały wymienione: instalacje – elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania, a także posadzki i stolarka wewnętrzna.

Prace objęły zabudowę klatek schodowych zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Na adaptację szpitalnych pomieszczeń i zakup wyposażenia samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 26 mln zł.

W ramach inwestycji wyposażono sale pacjentów i gabinety. Zakupiono łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, sprzęt rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, wózki: inwalidzkie, reanimacyjne i transportowe oraz pościel higieniczną.

Wcześniej, w 2023 r., samorząd Mazowsza dofinansował zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Placówka wzbogaciła się m.in. w aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości, aparat do laseroterapii, zestaw do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, szynę CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego, kolanowego i skokowego czy stół do terapii ręki.

