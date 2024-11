Jak zapewnić kadry dla lokalnych szpitali? Samorządowcy w RDC o brakach w służbie zdrowia Adam Abramiuk 05.11.2024 20:36 W gminach wiejskich i małych miasteczkach brakuje ludzi do pracy w służbie zdrowia — wskazywał w Polskim Radiu RDC burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. W „Magazynie samorządowym” rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić kadry dla lokalnych szpitali i przychodni.

Jak zapewnić kadry dla lokalnych szpitali i przychodni? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź goście Grzegorza Chlasty w „Magazynie samorządowym”.

Jak podkreślał burmistrz Mszczonowa, wiek lekarzy w jest coraz większy i coraz bardziej brakuje chętnych do pracy.

— Nie ma ludzi. My w tej chwili szukamy ginekologa i nie możemy znaleźć, bo ci, co są, to chcą duże pieniądze — powiedział Kurek.

Co z młodymi lekarzami?

Zastępca burmistrza Woli Wojciech Lesiuk wskazywał, że problemem jest to, że młodzi lekarze po studiach wyjeżdżają i nie chcą kontynuować kariery w Polsce.

Zaznaczył, że dla nich powinna być „forma obowiązku pracy w kraju przez jakiś czas”.

— Może nie przymus pracy, ale konieczność odpracowania środków wyłożonych na kształcenie takiego studenta, które są niemałymi środkami. W wielu krajach zachodnich studia, szczególnie medyczne, są płatne i to bardzo drogie studia, a u nas niekoniecznie — wskazywał Lesiuk

Problem w finansowaniu służby zdrowia?

Zdaniem Anny Szczepek, zastępcy prezydenta Legionowa problem leży gdzie indzie.

— Może nie do końca trzeba obwiniać tych młodych ludzi, że oni chcieliby podejmując pracę po studiach fajnie zarabiać, mieć rzeczywiście niezłe perspektywy. To gdzieś problem jest w innym miejscu. Moim zdaniem to jest kwestia finansowania służby zdrowia i tego jak ci ludzie na przykład na starcie zarabiają, jakie mają perspektywy — mówiła Szczepek.

Według informacji przekazanych ostatnio przez Porozumienie Rezydentów OZZL, pensje minimalne lekarzy bez specjalizacji wynoszą od 6800 zł do 10 375 zł brutto.

