Dwanaście nowoczesnych ambulansów trafi do ratowników z Mazowsza [ZOBACZ]

Nowe karetki o wartości ponad 8 mln zł trafią do warszawskich i podwarszawskich stacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Są to pojazdy najnowszej generacji i z najnowocześniejszym wyposażeniem w Europie. Karetki zostały sfinansowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. — Cały ten sprzęt sprawia, że jest to taki mini szpital na kółkach — powiedział Karol Bielski, dyrektor WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie.