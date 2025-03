800 mln zł na warszawskie szpitale i nowy sprzęt medyczny

800 mln zł na inwestycje w ochronę zdrowia do 2030 roku przeznaczy stołeczny samorząd. Dzięki funduszom mają zostać rozbudowane szpitalne oddziały ratunkowe czy miejskie przychodnie. – To są inwestycje dla całego systemu i to jest najważniejsze, bo muszą być zaopiekowani warszawiacy z południa, z północy, ze wschodu i zachodu – mówi przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.