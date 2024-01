Mieszkańcy Bemowa domagają się nowego szpitala. „To nie jest fanaberia”

Społecznicy i radni apelują do władz miasta o wybudowanie nowego szpitala na Bemowie. Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 1150 osób. Obecnie mieszkańcy muszą szukać opieki medycznej w innych dzielnicach. Radny Krystian Barciński zaznaczył w audycji „Jest Sprawa”, że jest to czasochłonna inwestycja, ale warto ją rozpocząć. — To nie jest fanaberia i pomysł na dziś — podkreślił.