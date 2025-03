Tor Kolarski RKS „Orzeł” trafi do rejestru zabytków? Deklaracja konserwatora w RDC Idalia Tomczak 11.03.2025 07:38 Tor Kolarski RKS „Orzeł” będzie zabytkiem? Chce tego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - ta przełomowa deklaracja padła w Polskim Radiu RDC. Tor w rejestrze zabytków może pojawić się nawet w ciągu miesiąca.

Tor kolarski Orzeł (autor: RDC)

Konserwator chce, by Tor Kolarski RKS „Orzeł” został zabytkiem. Ta przełomowa deklaracja padła w Polskim Radiu RDC.

- Zwykle w takiej sytuacji mówię, że wstrzymajmy się, poczekajmy na decyzję konserwatora, ale tkwimy tu w pewnym paradoksie, bo jako autor opinii, w której jednoznacznie stwierdziłem, że tor ma wartości zabytkowe i uzasadniające jego wpis do rejestru zabytków, trudno, żebym nagle zmienił zdanie i rzeczywiście żadne inne argumenty w tym postępowaniu się nie pojawiły. Więc docelowo tak, Urząd Konserwatorski zmierza do tego, żeby wpisać zespół toru do rejestru zabytków - powiedział w audycji „Jest sprawa” Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz.



Jak dodał Dawidowicz, tor to nie tylko betonowy wał.

- To całe zagospodarowanie terenu, powiązanie z halą, z terenami zielonymi, rekreacyjnymi, trybunami. W związku z tym jest to naprawdę bardzo ciekawy obiekt - mówił naszej antenie.

Jeśli nie będzie przeszkód, tor zostanie wpisany do rejestru zabytków w ciągu miesiąca lub dwóch.

