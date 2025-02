Problem metadonu na Pradze Północ. Resort zdrowia proponuje rozwiązanie RDC 25.02.2025 20:39 Lekarzy psychiatrzy będą mogli przepisywać leki osobom uzależnionym. Wiceminister zdrowia Urszula Demkow powiedziała w Polskim Radiu RDC, że resort pracuje nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To odpowiedź na problem handlu metadonem na Pradze Północ, gdzie funkcjonują trzy kliniki uzależnień przepisujące tę substancję. Środek, który pomaga w leczeniu, trafia na czarny rynek.

Ulica Brzeska na warszawskiej Pradze Północ (autor: RDC)

Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, na warszawskiej Pradze Północ występuje problem z funkcjonowaniem klinik uzależnień. W dzielnicy są trzy takie punkty, gdzie przepisywany jest metadon – środek stosowany u osób wychodzących z ciężkich uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Mieszkańcy Pragi Północ wskazują na nielegalny handel tą substancją na ulicach.

„Będzie większa możliwość uzyskania pomocy”

Wiceminister zdrowia Urszula Demkow poinformowała na naszej antenie, że w związku z tym problemem trwają prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

– Lekarz psychiatra będzie mógł ordynować leki, które są stosowane w leczeniu uzależnień. Do tej pory takiej możliwości nie było, a teraz będzie większa możliwość uzyskania pomocy. Pacjenci nie będą tak skoncentrowani – wyjaśniła wiceszefowa resortu.

Jednym ze źródeł problemu jest zagęszczenie klinik w jednej dzielnicy. Dodatkowo mają one nadmiar pacjentów.

– Liczba pacjentów korzystających z pomocy w jednym z takich ośrodków bardzo się zwiększyła. Norma powinna być do 250 pacjentów, natomiast mamy informację, że w jednym z punktów, na ulicy Kijowskiej, jest już kilkaset osób i to jest zdecydowanie za dużo – przekazała Demkow.

Jeden z punktów zostanie przeniesiony?

W poniedziałek odbyło się spotkanie władz dzielnicy z władzami miejskimi, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i urzędem marszałkowskim, podczas którego ustalono, że pod koniec roku odbędzie się konkurs, który może spowodować zmianę lokalizacji jednego z trzech punktów uzależnień.

– Jeżeli któryś z praskich punktów będzie likwidowany, to trzeba go przenieść w inne miejsce, nie likwidować do zera. Bardziej rozłożyć w przestrzeni miasta czy przestrzeni województwa, bo z pomocy w Warszawie korzystają też osoby z innych miejscowości na Mazowszu, gdzie takiej możliwości nie ma – powiedział Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący rady Pragi Północ.

Jak podkreślił, zmian nie można wprowadzać pochopnie, bo w grę wchodzi ludzkie życie.

– Likwidacja czy zamknięcie jednego z punktów leczenia substytucyjnego bez dania alternatywy osobom, które dziś się leczą, korzystają z tej formy leczenia, spowoduje, że one z powrotem wylądują, mówiąc kolokwialnie, na ulicy. Zamiast leku będą po prostu kupować narkotyk. Z różnymi działaniami trzeba być bardzo ostrożnym – zaznaczył Michalski.

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, że są plany utworzenia placówki na lewym brzegu stolicy. Na ulicach Pragi ma być więcej patroli policji.

Czytaj też: Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa a zdrowie psychiczne polskiego żołnierza i weterana. Konferencja w WIM