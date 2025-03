Czy menopauzę można leczyć? Warszawski ratusz ze specjalną ankietą Przemysław Paczkowski 07.03.2025 15:59 Według badań przedstawionych przez stołeczny ratusz aż 93 proc. kobiet nie zna definicji menopauzy, a 70 proc. ocenia swój stan wiedzy na ten temat jako zły. Urzędnicy postanowili działać. – Przygotowaliśmy specjalne ankiety dla kobiet, bardzo proste i intuicyjne – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet (autor: UM Warszawa)

Zmęczenie, obniżony nastrój, trudności z koncentracją i pamięcią – to mogą być objawy nie tylko przesilenia wiosennego, ale również pierwsze symptomy przekwitania. Aby pomóc w diagnostyce i leczeniu menopauzy, Warszawa udostępni w miejskich przychodniach ankietę dla pacjentek i lekarzy.

– Przygotowaliśmy specjalne ankiety dla kobiet, bardzo proste i intuicyjne. Pacjentki wypełniając ankietę, same będą mogły w sposób bardzo profesjonalny zastanowić się, co się dzieje z ich ciałem i czy być może to menopauza jest tego przyczyną – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Wypełnioną ankietę należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub ginekologiem.

Chodzi również o uświadamianie tego, że menopauzę można i należy leczyć.

– Te kobiety, które mają silne objawy, to są te kobiety, które mają większe ryzyko tycia, rozwoju cukrzycy i rozwoju chorób serca. Jest to więc w pewnej formie nie tylko pomaganie kobiecie i likwidowanie objawów, lecz także zabezpieczanie czy odsuwanie w czasy zachorowania – wskazuje dr. n. med. Małgorzata Bieńkowska z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet.

Jedną z możliwości leczenia menopauzy jest terapia hormonalna.

Ankiety pomagające w diagnozie są dostępne również online na stronie zdrowie.um.warszawa.pl, dzięki czemu skorzystać z niej mogą kobiety w całej Polsce.

