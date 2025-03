W pełni zdrowia ku długowieczności, czyli 6. Kongres dla Zdrowia na stadionie Legii Miłosz Kuter 15.03.2025 13:54 „W pełni zdrowia ku długowieczności” – pod takim hasłem odbywa się 6. Kongres dla Zdrowia na stadionie Legii Warszawa. To wydarzenie, które pokazuje, jak krok po kroku zadbać o swoje zdrowie w najważniejszych aspektach: fizycznym, psychicznym i społecznym. – Sport to zdrowie, a że Fundacja Legii zajmuje się m.in. edukacją i zdrowiem, dlatego od lat bardzo chętnie angażujemy się w różne inicjatywy dotyczące zdrowia – mówi prezes Fundacji Legia Anna Mioduska.

Dziś na stadionie Legii Warszawa odbywa się 6. Kongres dla Zdrowia, w tym roku pod hasłem „W pełni zdrowia ku długowieczności”.

Eksperci przedstawiają sposób widzenia długowieczności z wielu perspektyw – od naukowych odkryć w zakresie diety i mikrobiomu po techniki relaksacyjne oparte na starożytnych tradycjach.

To liczne wykłady, warsztaty oraz panele dyskusyjne przedstawiające holistyczne podejście do zdrowia.

– To, na czym nam najbardziej zależy, aby wybrzmiało na tym kongresie, to jakość życia, witalność, czyli to, co możemy codziennie robić dla swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest ruch, oddech, są relacje z innymi ludźmi, praktyk prozdrowotnych, które finalnie wydłużą prawdopodobnie nasze życie, jest mnóstwo – mówi współorganizatorka wydarzenia, Orina Krajewska z Fundacji Bądź.

– Sport to zdrowie oczywiście, a że Fundacja Legii zajmuje się między innymi edukacją i zdrowiem, to dlatego od lat bardzo chętnie angażujemy się w różne inicjatywy dotyczące zdrowia. Cudownie więc, że już od kilku lat udaje nam się współpracować z Fundacją Bądź i robić wspólnie te kongresy – dodaje prezes Fundacji Legii Anna Mioduska.

W ramach kongresu wykład pt. „Życie z Sensem: o jakości relacji ze sobą i światem” poprowadziła dr Ewa Woydyłło.

– Dzieliłam się wiedzą na temat poczucia wartości, która jest takim fundamentem dobrych relacji. Człowiek, który ma poczucie wartości, nie boi się popełnić błędu, ale też umie przebaczyć komuś. Dzięki temu harmonijność, wzajemne zrozumienie stwarza bardzo dobre warunki do życia – podkreśla.

Na kongresie można także zdobyć wiedzę na temat dobrych nawyków dotyczących zdrowia psychicznego.

– Kwestie mentalne muszą iść w parze z tą dbałością o kwestie cielesne. Wspominałam o diecie, to absolutnie kluczowy fundament. Wspominałam też o aktywności fizycznej, która jest absolutnym fundamentem ustroju żywego, o którym mam wyrażenie dzisiaj w kontekście medycyny, stylu życia, że bardzo zapomnieliśmy – podkreśla dr Joanna Wojsiat.

Na kongresie obecny był także projektant mody Dawid Woliński, który przyznał, że już nie pierwszy raz uczestniczy w tym wydarzeniu i zawsze dowiaduje się czegoś ciekawego.

– Jestem już drugi raz na kongresie i zawsze są to łatwe, miłe i przystępne informacje, a przede wszystkim droga podania tego jest taka, że mówią o tym eksperci, a nie eksperci z Instagrama, tylko ludzie, którzy się tym tak naprawdę zajmują w swoim życiu. Warto wiedzę, którą mamy z różnych źródeł, zweryfikować na takim kongresie – mówi.

Ważnym elementem Kongresu są warsztaty praktyczne, które dostarczają konkretnych narzędzi do wdrożenia w życie zdrowych nawyków. Można nauczyć się, jak planować dietę, wykonywać ćwiczenia relaksacyjne i stosować metody regeneracji organizmu.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Małgosi Braunek Bądź i Fundację Legii.

