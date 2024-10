Brak wypłat za nadwykonania w szpitalach. Które placówki na Mazowszu ograniczają przyjęcia? RDC 17.10.2024 17:17 3 miliony w Płocku, 3 miliony w Ciechanowie oraz 1,5 miliona w Radomiu — tyle winien jest Narodowy Fundusz Zdrowia za usługi medyczne świadczone ponad limity w szpitalach w regionie. Ze względu na brak wypłat pieniędzy niektóre placówki ograniczyły przyjęcia pacjentów. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, jak radzą sobie szpitale na Mazowszu.

W poniedziałek Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) informował, że szpitale z 11 województw czekają na pieniądze z NFZ za nadwykonania nielimitowanych świadczeń z II kwartału.

Szpitale czekają także na zwrot kosztów nadwykonań w świadczeniach limitowanych w kwocie oszacowanej przez OZPSP na ok. 10 mld zł.

Niektóre placówki zaalarmowały, że są zmuszone przesuwać planowe zabiegi na przyszły rok, obecnie ograniczając przyjęcia.

Reporterzy Polskiego Radia RDC sprawdzili, jak wygląda sytuacja w szpitalach na Mazowszu.

Płock

Szpital św. Trójcy w Płocku ogranicza liczbę operacji. Jeżeli pacjent nie zgłosi się na zabieg, na jego miejsce nie jest wpisywana inna osoba oczekująca na wyznaczenie terminu.

Lecznica nie dostała pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za limitowane nadwykonania w pierwszym półroczu.

Prezes płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Marek Stawicki podkreśla, że dla takiej placówki jest to duża suma.

— Około trzech milionów, kwotowo najwięcej to jest ortopedia. Jeżeli chodzi o nadwykonania limitowane, czyli przede wszystkim w naszym wypadku ortopedia, chirurgia, ale również psychiatria, to tutaj za pierwsze półrocze nie dostaliśmy nic ponad ogólny limit, który był na początku roku nam przyznany — informuje Stawicki.

Szpital na razie nie odwołuje planowych zabiegów, ale wprowadził ograniczenia.

— W tym sensie ograniczyliśmy działalność, że jeżeli pacjent z przyczyn niezależnych od nas wypada z kolejki, to nie dopisujemy kolejnych co do zasady. Nie chcemy też iść w nadwykonania, szczególnie jeżeli chodzi o ortopedię, w drugim półroczu chcemy robić mniej więcej wartość zbliżoną do kontraktu — dodaje Stawicki.

Lecznica dostała natomiast pieniądze za nawykonania nielimitowane, czyli między innymi porody.

Ciechanów

Jeden zabieg zamiast trzydziestu miesięcznie na oddziale okulistycznym w szpitalu w Ciechanowie. Ma to związek z niezapłaconymi przez NFZ nadwykonaniami za świadczenia.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa informuje, że zabiegi na zaćmę i jaskrę od maja zostały ograniczone do minimum.

— Nie możemy sobie pozwolić na, mówiąc brzydko, produkowanie nadwykonań, za które nie mamy pewności, że zostaną zapłacone. Musieliśmy zmniejszyć liczbę świadczeń planowych, doograniczyć przyjęcia pacjentów — mówi Kamasa.

Ograniczenia zostały wprowadzone, ponieważ NFZ nie zapłacił placówce ponad trzech milionów złotych.

— Przykładem jest, chociażby okulistyka, czyli leczenie jaskry i zaćmy. Plan finansowy umożliwia nam zrealizowanie tylko jednego takiego zabiegu w miesiącu. My realizowaliśmy około 25-30 zabiegów — podkreśla Kamasa.

W ciechanowskim szpitalu rocznie wykonywano ponad 300 zabiegów okulistycznych, teraz pacjenci muszą ustawić się w długich kolejkach.

Radom

1,5 miliona złotych winien jest NFZ Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Tytusa Chałubińskiego za usługi medyczne świadczone ponad limity, wynikające z podpisanego kontraktu. Dotąd placówka otrzymała niespełna 500 tysięcy. Zobowiązanie dotyczy pierwszego półrocza tego roku.

Zdaniem samorządowców, szpitale mają problemy finansowe, bo NFZ za nisko wycenia procedury i nie płaci za nadwykonania, albo robi to z dużym opóźnieniem. Wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk tłumaczy, że na szczęście obecnie nie ma to wpływu na leczenie pacjentów.

— Czekamy na te pieniądze. One są bardzo potrzebne Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, bo wiemy, jak trudna sytuacja finansowa jest w tej placówce. Między innymi nie mamy jeszcze nadwykonań za dializę, za stomatologię, za rehabilitację, a także za chirurgię naczyniową — wymienia Michalska-Wilk.

Zapłatę za nadwykonania otrzymał natomiast Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Na konto instytucji wpłynęło 2,5 miliona złotych.

