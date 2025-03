Przystanek PKP Radom Południowy gotowy w 2026 r. Umowa podpisana Anna Orzeł 28.03.2025 18:14 W 2026 r. powstanie przystanek kolejowy Radom Południowy. To wspólna inwestycja PKP PLK oraz miasta i duże udogodnienie zwłaszcza dla korzystających z kolei mieszkańców Południa - jednego z większych radomskich osiedli. W piątek została podpisana umowa z wykonawcą. Wartość inwestycji to 16 mln zł.

Przystanek PKP Radom Południowy gotowy w 2026 r. Umowa podpisana (autor: Anna Wróblewska/Facebook Radosława Witkowskiego)

Ponad 16 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja jest wspólnym - potwierdzonym podpisaną dziś umową - projektem radomskiego samorządu i PKP Polskich Linii Kolejowych.

Prawie 10 lat starań

Jak przypominał poseł Konrad Frysztak, pomysł nie jest nowy, bo starania o budowę przystanku władze miasta rozpoczęły blisko dekadę temu.

- Doskonale pamiętam dokument, który po raz pierwszy podpisałem pracując w tym urzędzie na rzecz mieszkanek i mieszkańców Radomia. W 2016 roku w listopadzie w jednym z dokumentów dotyczących przebiegu linii kolejowej nr 8 po raz pierwszy zasygnalizowaliśmy potrzebę budowy nowego przystanku Radom Południowy w nowej lokalizacji - powiedział.





Przystanek Radom Południowy będzie miał dwa perony i zostanie wyposażony w windy oraz system informacji pasażera. Będą się na nim zatrzymywać pociągi regionalne i dalekobieżne. Będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych .

- Przystępujemy do kolejnego etapu poprawiania dostępności do kolei dla mieszkańców Radomia, czyli budowy peronu Radom Południowy, który umożliwi sprawniejsze wsiadanie do pociągów dla mieszkańców tamtejszych osiedli, przede wszystkim Osiedla Południe. Umożliwi też lepsze wykorzystanie parkingu Park&Ride - mówił Michał Gil z zarządu PKP PLK.



Inwestycja na ponad 16 mln zł

Wartość inwestycji to ponad 16 mln zł. Miasto Radom wyłoży na ten cel 9,5 mln, a PKP PLK – ponad 6 mln zł.

- Pieniądze z Polski Wschodniej będą służyły nam jako katalizator takich dynamicznych zmian w naszym mieście. Ten element związany z infrastrukturą kolejową jest bardzo ważny dla nas w kontekście zmian w naszym mieście, a przede wszystkim stwarzania jak najlepszych warunków do tego, aby Radom był miastem przyjaznym w zakresie transportu - mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski.





Przystanek ma być gotowy w drugim kwartale 2026 roku. Projekt realizowany jest w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025".

Obecny przystanek Radom Południe znajdujący się na linii kolejowej z Radomia do Kielc zmieni nazwę na Trablice, aby uniknąć pomyłek podczas podróży.

Radom Południowy to nie jedyny nowy przystanek w mieście. Pod wiaduktem drogowym przy ulicach Żeromskiego i Lubelskiej, między torami linii kolejowej Warszawa – Radom, powstaje również przystanek Radom Wschodni. Ma być on gotowy już na koniec czerwca tego roku i ułatwi podróżnym dojazd do lotniska.

Inwestycja kosztuje 39 mln zł i jest finansowana ze środków budżetowych w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej w Radomiu".

Program przystankowy w województwie mazowieckim obejmuje łącznie budowę lub modernizację peronów w 16 lokalizacjach na łączną kwotę ponad 92 mln zł oraz budowę 22 parkingów przy istniejących i powstających przystankach, o szacunkowej wartości ok. 15,2 mln zł.

W skali całego kraju, w ramach programu, przewidziano budowę lub modernizację 214 przystanków kolejowych (dodatkowe 100 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów za 88 mln zł.

