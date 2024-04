Nowe parkingi przy stacjach kolejowych na Mazowszu. Gdzie powstaną?

Między Warszawą a Radomiem, przy przystankach Ruda Wielka, Kruszyna, Wola Bierwiecka i stacji Warka powstaną parkingi. Mieszkańcy dojeżdżający na co dzień do pracy i szkoły łatwiej przesiądą się z samochodów do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę nowych parkingów w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.