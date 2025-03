Ponad 28 mln zł dla regionu radomskiego od samorządu Mazowsza Anna Orzeł 26.03.2025 21:06 Przebudowa schroniska dla zwierząt, remonty dróg czy budowa sieci kanalizacyjnej – te inwestycje z regionu radomskiego dostaną wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Do gmin trafi ponad 28,2 mln zł z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W sumie w ramach tej dotacji zrealizowanych zostanie 12 inwestycji.

Ponad 28 mln zł dla regionu radomskiego od samorządu Mazowsza (autor: Piotr Nowakowski/Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Ponad 28 milionów złotych z budżetu Mazowsza trafi do samorządów regionu radomskiego. Pieniądze pozwolą m.in. na budowę żłobka i sieci kanalizacyjnej oraz modernizację schroniska dla zwierząt. Dzięki podpisanym umowom będzie możliwa realizacja w sumie dwunastu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Gmina Białobrzegi otrzyma 3,5 miliona złotych na utworzenie ścieżki przyrodniczej. Jak przypomina burmistrz Białobrzegów Adam Bolek, cały projekt wart jest 17 milionów.

- Amfiteatr, tężnia, pump track, place zabaw, grillowiska, fontanna z naszą białobrzeską syrenką, plac koncertowy. Te środki, które tutaj od marszałka dostajemy będą potrzebne i są konieczne na wisienkę na torcie. Urządzenie małej architektury, nasadzeń, 7 tysięcy nasadzeń - mówi.



Dzięki marszałkowskim pieniądzom zrealizowana zostanie też jedna z wyborczych obietnic prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego - modernizacja schroniska dla zwierząt.

- 4 miliony złotych pozwoli nam to przeprowadzić, tę niezbędną inwestycję. Będziemy mieli schronisko nowoczesne, a przede wszystkim bezpieczne dla naszych braci mniejszych i to też jest taki moment do zastanowienia się, że dotychczasowe inwestycje zawsze miały jakiś taki humanistyczny wymiar. Natomiast dziś możemy zrobić coś dla naszych zwierząt - mówi Witkowski.



Pieniądze - jak mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski - pochodzą z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

- Subregion radomski w tym aspekcie tego instrumentu jest w szczególny sposób aktywny, co mnie bardzo cieszy. To kolejne umowy podpisywane w tym roku. Jest mnóstwo inwestycji infrastrukturalnych, ale ta, która mnie szczególnie cieszy, to dbałość o warunki bytowe zwierzaków, a więc schronisko w Radomiu - tłumaczy.





Od 2019 roku w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” do samorządów trafiły ponad dwa miliardy złotych.

