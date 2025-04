Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. „Zwierzę to obowiązek, ale to się zwraca” RDC 04.04.2025 08:28 Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Blisko 470 psów i 100 kotów czeka na nowy dom w warszawskim schronisku „Na Paluchu”. W schroniskach w całej Polsce to nawet milion zwierząt. Mieszkańcy Warszawy przekonują, że warto je adoptować. - Wiadomo, że jest dużo obowiązków, ale to się zwraca. [...] Pies wnosi taką energię do rodziny, bez której nie można żyć - mówią.

Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt (autor: RDC)

Blisko 470 psów i 100 kotów czeka na nowy dom w warszawskim schronisku „Na Paluchu”. Dziś Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt.

Autor audycji „Na psa urok” w Polskim Radiu RDC Karol Kosiorowski mówi, że w całej Polsce mamy blisko milion bezpańskich psów i kotów.

- A samych psów w polskich schroniskach szacuje się, że mamy blisko 100 tysięcy. I bardzo dużo psów znajduje swoje nowe domy, te które są w schroniskach. Właściwie są same plusy znalezienia nowego domu. 15 minut zabawy z psem obniża ciśnienie krwi, przytulanie psa pomaga nam zniwelować zły nastrój - dodaje.



W poszukiwania domów dla psów włącza się Polskie Radio RDC. Dzięki cotygodniowej audycji „Na psa urok” możemy brać czynny udział w ratowaniu zwierzaków. Przedstawiamy w niej sylwetki psów ze schroniska w Korabiewicach.

- W Polskim Radiu RDC znaleźliśmy przestrzeń na to, żeby opowiadać o psach, żeby psy miały swoje takie dobre miejsce w przestrzeni. Bardzo się cieszę, kiedy z naszej strony internetowej znikają psy do adopcji, bo kiedy znikają, to znaczy, że znalazły swój nowy dom - zaznacza Karol Kosiorowski.





Czy warto adoptować zwierzaka? Mieszkańcy Warszawy nie mają wątpliwości.

- Wiadomo, że jest dużo obowiązków, ale to się zwraca. [...] Pies wnosi taką energię do rodziny, bez której nie można żyć - usłyszał nasz reporter.



Zwierzaki w schroniskach żyją pod kluczem, okres zimowy to dla nich walka o życie. Adoptując dajemy im drugą szansę, a otrzymujemy bezwarunkową miłość i nowego przyjaciela.

Czytaj też: Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. W programie blisko 300 wydarzeń