Charytatywna Wielkanoc w Teatrze Kamienica. Świąteczne spotkanie dla osób w kryzysie bezdomności 9 kwietnia RDC 04.04.2025 13:17 W środę 9 kwietnia w Teatrze Kamienica odbędzie się wielkanocne spotkanie dla osób w kryzysie bezdomności. Jak co roku współorganizatorem spotkania wielkanocnego będzie warszawska Straż Miejska. Początek o godzinie 16:00.

Teatr Kamienica (autor: Hiuppo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

„Więcej niż teatr” to motto Kamienicy, które od 16 lat oddaje ducha tego miejsca. Teatr przy Alei Solidarności w Warszawie po raz kolejny zaprosił w gościnę osoby w kryzysie bezdomności. Idea zapoczątkowana przez śp. Emiliana Kamińskiego żyje w murach Kamienicy i sercach Jego bliskich. Spotkanie wielkanocne odbędzie 9 kwietnia o godz. 16:00.

- Na muralu, który odsłoniliśmy w grudniu, widnieją słowa Emiliana „Życie jest najwyższą wartością. Nie ma nic cenniejszego od życia”, te dwa krótkie zdania dodają mi otuchy w trudnych momentach życia i wyznaczają drogę pomocy innym ludziom. Z radością jako teatr kontynuujemy tradycję Emiliana i będziemy ją pielęgnować tak długo, jak teatr istnieje – zapowiedziała Justyna Sieńczyłło, Dyrektor Teatru Kamienica.

Wielkanocne jajeczko w Teatrze Kamienica to nie tylko świąteczny posiłek, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, dostrzeżenie jego potrzeb. Święta to szczególny czas, w którym powinniśmy dzielić się naszą radością i otaczać troską tych, którym żyje się trudniej. Jak co roku współorganizatorem spotkania wielkanocnego będzie warszawska Straż Miejska.

Czytaj też: Zbliża się Festiwal Teatralny Lamentacje. A Seweryn w RDC: to będzie szczególne wydarzenie