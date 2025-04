Strefa relaksu w domu, a może miły kącik w salonie? Dlaczego warto wybrać fotel wypoczynkowy? 04.04.2025 10:01 Aranżacja powinna łączyć w sobie walory praktyczne z estetycznymi. Rzeczywiście nie trzeba rezygnować ze stylu na rzecz wygody i komfortu. Jednocześnie są takie meble, które sprawią, że aranżacja będzie sprzyjać relaksowi, zaś drzemka stanie się bardziej efektywna. Mamy tutaj na myśli fotel wypoczynkowy. Gdzie go umieścić i jaki wybrać?

Strefa relaksu w domu – jak ją urządzić?

Wypoczynek w dobrze urządzonym wnętrzu jest jeszcze przyjemniejszy. Dlatego też w żadnym domu czy mieszkaniu nie powinno zabraknąć fotela wypoczynkowego, który poprawia jakość drzemki, jest niezwykle wygodny, a do tego świetnie się prezentuje. Warto więc urządzić strefę relaksu w swoim domu właśnie z takim fotelem. Możecie zagospodarować miejsce w sypialni. Wystarczy tylko fotel wypoczynkowy na płozach, który ma w sobie estetykę retro. Obok możecie umieścić lampę podłogową z dekoracyjnym abażurem. Przyda się jeszcze stolik na wysokiej płozie. Efekt przewyższy Wasze oczekiwania. Jeżeli uwielbiacie czytać, to za fotelem może znaleźć się jeszcze półka z książkami. Zwróćcie jeszcze uwagę na samą kolorystykę. Najlepiej postawić na kolory stonowane, ciepłe, które jednocześnie zapewniają dużą przytulność. Mogą to być beże, błękity czy szarości.

Miły kącik czytelniczy w salonie – jak go zaaranżować?

A jeżeli kochacie czytać, to możecie przygotować kącik czytelniczy, który będzie znajdować się w dalszej odległości od telewizora. Dzięki temu programy nie będą Was rozpraszać. Oczywiście ważne jest także to, by kącik był miejscem wygodnym. Dlatego koniecznie musi znaleźć się w nim fotel wypoczynkowy rozkładany bądź taki z podłokietnikami. Jeżeli chodzi o samą estetykę, to wszystko zależy od Waszych preferencji. Dla miłośników kolorów ziemi polecamy fotel w kolorze brązowym. Z kolei dla osób preferujących nowoczesne aranżację lepiej sprawdzi się model w kolorze szarym czy stalowym. A co powiecie na klasycznego uszaka w wersji wypoczynkowej? To kolejny świetny wybór. Pikowana struktura materiału dodaje elegancji. Zwróćcie uwagę, że gładka tapicerka jest delikatna dla skóry i bardzo przyjemna w dotyku. Skoro wiecie już jako fotel wybrać, to pamiętajcie jeszcze, że obok niego nie powinno zabraknąć stolika kawowego, choćby takiego typu kosz, w którym możecie trzymać książki, ale też pled czy poduszki. Jeżeli możecie pozwolić sobie na większy stolik, to polecamy Wam model z przesuwnym blatem i dodatkową szufladą. Na blacie można dodatkowo umieścić wazon z kwiatami.

Dlaczego fotel wypoczynkowy to swoiste must have?

Można pokusić się o stwierdzenie, że fotel wypoczynkowy jest niezbędny w każdym wnętrzu. Rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Ale skąd tak duża popularność i dlaczego warto mieć taki mebel?

Jest ponadczasowy i świetnie się prezentuje.

Przyciąga uwagę sprawiając, że zyskujecie jeszcze wygodniejsze miejsce wypoczynku.

Może stanowić dekorację pomieszczenia.

Dostępny jest model rozkładany, który sprawdzi się jako „łóżko” dla gości.

Pasuje zarówno do pomieszczeń o niewielkiej, jak i dużej kubaturze.

Może służyć jako miejsce drzemki po całym dniu pracy.

Pasuje zarówno do dużego mieszkania, jak i kawalerki.

Fotele wypoczynkowe to meble, które rzeczywiście są popularne i uniwersalne. Możecie wybierać spośród modeli rozkładanych, czy takie z wysuwanym podnóżkiem. Jeżeli lubicie aranżację retro, to koniecznie wybierzcie fotel wypoczynkowy, ale w wersji bujanej.