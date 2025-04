Ponad 1000 dzieci urodziło się dzięki programowi in vitro samorządu województwa mazowieckiego RDC 04.04.2025 09:19 Ponad 1000 dzieci urodziło się już w rodzinach korzystających z programu in vitro realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego, który trwa od września 2019 roku. Borykające się z niepłodnością pary z Mazowsza mogą zgłaszać się do jednej z 11 wyłonionych w konkursie klinik. - Skala problemu jest duża, a my chcemy pomóc naszym mieszkańcom. In vitro to kosztowna procedura i nie wszystkich na nią stać - zaznacza marszałek Adam Struzik.

Program finansowania in vitro na Mazowszu (autor: pexels)

Sukces programu in vitro realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Dzięki leczeniu niepłodności tą metodą na Mazowszu urodziło się już 1017 dzieci.

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego jest realizowany od września 2019 r. i potrwa do 30 listopada 2025 r.

– Do końca 2024 r. do in vitro zakwalifikowano 4302 pary, przeprowadzono 3814 procedur zapłodnienia, a na świat przyszło już ponad 1000 maluszków. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tym programem i jak bardzo jest on skuteczny – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Na cały okres realizacji programu zaplanowano ponad 23 mln zł, w tym ponad 620 tys. zł w 2019 r., prawie 2,9 mln zł w 2020 r., 2,8 mln zł w 2021 r., 3,6 mln zł w 2022 r., ponad 7,2 mln zł w 2023 r., 3,5 mln zł w 2024 r. oraz 3,5 mln zł w 2025 r.

Które kliniki realizują program?

Program jest realizowany w 11 klinikach. 10 z nich to stołeczne placówki. Ośrodkiem spoza aglomeracji warszawskiej jest Gravida Sp. z o.o. z Płocka. To właśnie w niej w czerwcu 2020 r. urodziło się pierwsze dziecko w ramach programu prowadzonego przez samorząd Mazowsza.

Borykające się z niepłodnością pary z Mazowsza mogą zgłaszać się do jednej z 11 wyłonionych w konkursie klinik:

• Centrum Zdrowia Warszawa (Warszawa),

• Medi Partner (Warszawa),

• Gravida (Płock),

• Fertina (Warszawa),

• Salve Medica (Warszawa),

• Invicta (Warszawa),

• Provita (Warszawa),

• Przychodnia Lekarska „nOvum” Warszawa),

• Centrum Bocian (Warszawa),

• FertiMedica Centrum Płodności (Warszawa),

• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Warszawa).

Pakiety powitalne dla noworodków na Mazowszu

To niejedyne wsparcie władz regionu. Od połowy lipca 2024 r. każdy maluszek, który przyjdzie na świat w marszałkowskich szpitalach – w Warszawie, Radomiu, Ciechnowie, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce – otrzyma niespodziankę. Będzie czekać na niego powitalna wyprawka – Witaj na Mazowszu! Rodzice znajdą w niej wygodny kokon niemowlęcy, suchy termofor, zabawkę sensoryczną, dwie pieluszki, kocyk, czapeczkę i body. Wszystkie rzeczy są atestowane i wykonane z bezpiecznych i przyjaznych dziecku materiałów. Do tej pory marszałkowskie szpitale rozdały 5754 pakiety powitalne.

Problem niepłodności

Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii problem niepłodności może dotyczyć od 10 do 15 proc. par, czyli nawet 1,5 mln par w naszym kraju. Szacuje się, że ok. 23–25 tys. par roczne wymaga procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

– Skala problemu jest duża, a my chcemy pomóc naszym mieszkańcom. In vitro to kosztowna procedura i nie wszystkich na nią stać, dlatego od 2019 r. wspieramy Mazowszan w spełnianiu marzenia o rodzicielstwie. Do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel 19,5 mln zł, w tym roku będzie to 3,5 mln zł. Niestety, dane demograficzne w Polsce, ale też na Mazowszu nie napawają optymizmem. To olbrzymie wyzwanie dla nas wszystkich – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Według wstępnych szacunków GUS-u w 2024 r. liczba ludności w całym kraju spadła do 37,5 mln osób – to o 147 tys. mniej w stosunku do 2023 r. Tak źle nie było od czasów II wojny światowej. Podobną tendencję widać na Mazowszu. W 2023 r. w regionie urodziło się 44,9 tys. dzieci. Dla porównania w 2022 r. było to 50,2 tys., a w 2021 r. – 54 tys. maluchów.

Czytaj też: Nauczycielka z Siedlec medalistką Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów