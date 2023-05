Prawie 800 mln zł na żłobki na Mazowszu. Dofinansowanie dla regionu z programu „Maluch plus” Przemysław Paczkowski 17.05.2023 16:54 Prawie 800 mln złotych na budowę i utrzymanie placówek opieki nad dziećmi dla Mazowsza. Wszystko w ramach kolejnej edycji programu rządowego „Maluch plus”. Adresowany jest do jednostek samorządowych, gdzie jest duża potrzeba na tworzenie i rozwijanie instytucji opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

- Nowa edycja to przede wszystkim większy budżet - tłumaczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha. - Zwiększyliśmy te środki finansowe na program „Maluch plus” i one dzisiaj w skali Polski w tej edycji wynoszą ponad 5,5 mld zł. To jest ogromna kwota. Zmieniliśmy reguły co do inwestycji, tzn. program z programu jednorocznego stał się programem wieloletnim - zaznaczyła.





- To program o znaczeniu fundamentalnym - mówił wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. - W przeciągu najbliższych lat w miejscach, gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury tego rodzaju, powstaną nowe żłobki. Są to rekordowe środki, które w tych mniejszych gminach, jak i w tak wielkich samorządach, jak m.st. Warszawa pozwalają na inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę - wyjaśnił.





Dzięki kolejnej edycji programu w 53 gminach na terenie naszego województwa mają powstać pierwsze placówki opieki dla dzieci do 3. roku życia.

