Wisła w powiecie płockim będzie pogłębiana. Wiemy, kiedy ruszą prace [SPRAWDŹ] Izabela Stańczak 03.04.2025 20:21 To przełomowy moment — tak o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie pogłębiania Wisły w powiecie płockim mówi starosta Sylwester Ziemkiewicz. Prace rozpoczną się jesienią od miejscowości: Rakowo Drwały, Wychódźc, Kępa Polska, Dobrzyków. Cały program przewidziany jest na sześć lat. Powiat płocki deklaruje wsparcie Wód Polskich, by przyspieszyć działania w terenie.

Wisła w pow. w tym roku zostanie pogłębiona (autor: OSP Kępa Polska/FB/zdjęcie ilustracyjne)

Podpisano list intencyjny w sprawie pogłębiania Wisły. Dotyczy on współpracy powiatu płockiego z Wodami Polskimi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin powodziowych.

Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że władze powiatu od lat zabiegały o pogłębianie rzeki. Jak zaznaczył, w tym roku prace mają być prowadzone.

— W pierwszym etapie dotyczy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na trzy odcinki. Na terenie powiatu płockiego jest to Kępa Polska, jest to Rakowo, Dobrzyków, dodatkowy odcinek na wysokości Popłacina i Woli Brwileńskiej. Po uzyskaniu zgód będą prowadzone prace pogłębieniowe rozłożone do sześciu lat — poinformował Ziemkiewicz.

Pierwsze prace na Wiśle ruszą jesienią.

Umacnianie wałów

Oprócz pogłębiania rzeki, ważne jest także umacnianie wałów.

— Zwróciliśmy uwagę na to, że wymagane jest wzmocnienie wałów, między innymi właśnie w Rakowie, w Kępie Polskiej, w Dobrzykowie i liczymy na to, że Wody Polskie to uwzględnią, bo takie wstępne informacje od nich uzyskaliśmy — dodał Ziemkiewicz.

Powiat płocki będzie wspierał działania Wód Polskich. Chodzi m.in. o wsparcie w uzyskaniu pozwoleń oraz wkład finansowy, którego wysokość radni ustalą na majowej sesji.

Problem bezpieczeństwa powodziowego dotyczy połowy gmin powiatu płockiego.

