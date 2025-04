Dziś protest w Warszawie. Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 04.04.2025 04:24 Dziś w Warszawie odbędzie się manifestacja. Zgromadzenie zgłoszono w godzinach 11-17. Uczestnicy zbiorą się na Placu Defilad, skąd ruszą ulicami Aleje Jerozolimskie – Bracka przed budynek przy Nowogrodzkiej 1/3/5, a następnie z powrotem Bracką, przez pl. Trzech Krzyży przed gmach Sejmu. Wiele linii autobusowych i tramwajowych kursujących w Śródmieściu zostanie skierowanych na trasy objazdowe.

Utrudnienia w Warszawie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KSP)

Domagają się wsparcia finansowego, poprawy dostępności i uznania polskiego języka migowego. Dziś środowiska osób głuchych będą manifestować w Warszawie.

Manifestujący o 10:00 zbiorą się przed Kinoteką na pl. Defilad. Następnie przejdą Al. Jerozolimskimi i ul. Bracką przed Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Później udadzą się na ul. Wiejską przed gmach parlamentu.

Wydarzenie potrwa do 17:00. W czasie przemarszu autobusy zostaną skierowane na objazdy. Mogą występować również opóźnienia kursowania tramwajów.

Utrudnienia w Warszawie

Ulice na trasie przemarszu będą zamykane, a po przejściu zgromadzenia – otwierane. Autobusy linii 107, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 503, 507, 520, 521 będą w tym czasie kursowały najbliższymi przejezdnymi ulicami.

W przypadku wstrzymania ruchu w Alejach Jerozolimskich, tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 będą po stronie Śródmieścia dojeżdżały tylko do Placu S. Starynkiewicza. Na Pradze 9 i 24 dojadą do pętli przy Alei Zielenieckiej, 7, 22 oraz 25 pojadą do Ronda Wiatraczna.

Tramwaje linii 4, 15, 16, 18 kursujące ulicą Marszałkowską będą omijały wyłączony z ruchu odcinek Aleją Jana Pawła II.

Czytaj też: Problem z nielegalnymi wyścigami samochodowymi. Aktywiści złożyli zawiadomienie do prokuratury