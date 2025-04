Kontrola CBA w PISF. Wypłacono ponad 5 mln zł nienależnego dofinansowania RDC 04.04.2025 12:04 Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska poinformowała w piątek o wynikach kontroli CBA w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Jak podkreśliła, jednym z kluczowych ustaleń było to, że w latach 2019-2023 Instytut wypłacił ponad 5 mln zł nienależnego dofinansowania.

Hanna Wróblewska (autor: PAP/Piotr Nowak)

Podczas briefingu prasowego szefowa MKiDN Hanna Wróblewska przypomniała, że od 2024 r. w PISF prowadzona jest kontrola Krajowej Administracji Skarbowej. "Ta kontrola jeszcze trwa. Natomiast pod koniec marca zakończyła swoje czynności kontrola CBA. Jednym z kluczowych ustaleń CBA było to, że w latach 2019-2023 Instytut wypłacił nienależne dofinansowania w łącznej wysokości ponad 5 mln zł" - powiedziała.

Wróblewska zwróciła uwagę, że "od kwietnia 2024 r. Instytut złożył 10 zawiadomień o stwierdzeniu w ostatnich latach nieprawidłowości, za które odpowiada poprzednia dyrekcja PISF". "Postępowania wyjaśniające wobec poprzedniej dyrektor wszczął również rzecznik dyscypliny finansów publicznych" - dodała.

Przyznała, że zależy jej, by media dostrzegały również "rzeczy pozytywne" związane z PISF. "Po raz pierwszy w 20-letniej historii Instytutu powołana została grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele organizacji audiowizualnych (...) Ich zadaniem jest opracowanie rozwiązań i założeń do programów operacyjnych na 2026 r., aby jeszcze skuteczniej odpowiadały potrzebom środowiska. PISF nawiązał również współpracę z Telewizją Polską, by kanały dystrybucji VoD TVP wsparły dystrybucję filmów dokumentalnych i krótkometrażowych" - poinformowała.

Dodała, że "po raz pierwszy w roli doradcy w komisjach eksperckich decydujących o przyznaniu dofinansowań są obecni również przedstawiciele kina".

