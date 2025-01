Minister kultury: wspieranie młodych artystek i artystów wśród priorytetów polskiej prezydencji RDC 30.01.2025 19:19 Wspieranie młodych artystek i artystów, dialog, a także poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania technologiczne, jakie pojawiają się przed rynkiem audiowizualnym — to priorytety kulturalne polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W PE w Brukseli mówiła o nich w czwartek Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska (autor: PAP/Leszek Szymański)

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska przedstawiła priorytety kulturalne polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na posiedzeniu komisji kultury i edukacji PE.

— Kultura w czasach ciągłej zmiany — to silny rdzeń do budowania wspólnoty. Daje nam narzędzia do relacjonowania zachodzących zmian i do komunikowania oczekiwań społecznych. Daje narzędzia do opisania świata; do połączenia przeszłości z przyszłością; tradycji z nowoczesnością; klasyki z awangardą; zjawisk masowych i jednostkowych itp. W czasach podziałów i rosnącej polaryzacji pozostaje naszym wspólnym gruntem, na którym wciąż możemy się spotykać w swej różnorodności — powiedziała.

Jak dodała, prezydencja Polski w Radzie UE — to przestrzeń do prezentowania na forum Europy wartości i dziedzictwa Polski.

— Poprzez realizowane w trakcie prezydencji wydarzenia artystyczne i wymianę kulturalną chcemy pokazać wspólne europejskie wartości, odnieść się do historii i tożsamości, wychodząc w przyszłość i tworząc pomost, który łączy obywateli różnych państw członkowskich. Chcemy podkreślić solidarność, odpowiedzialność i konieczność wzajemnego wsparcia między narodami. Także tymi, które jeszcze nie wstąpiły do Unii Europejskiej — podkreśliła.

Wsparcie dla młodych artystów

Poinformowała, że kluczowym obszarem aktywności Polski jest m.in. wsparcie dla artystów i artystek, rozpoczynających swoją karierę zawodową i wchodzących na rynek sztuki, bo w przyszłości to oni i one będą kształtować europejską kulturę. Jej zdaniem ten temat zajmuje wciąż marginalne miejsce w debacie publicznej.

— Zidentyfikowaliśmy listę problemów, które mają wpływ na niekorzystną sytuację młodych na rynku pracy. Oprócz niskiej świadomości społecznej na temat wagi i charakteru pracy związanej z kulturą i sztuką oraz złożoności procesu twórczego, widzimy braki w systemie edukacji artystycznej, która nie wspiera młodych artystów w nabywaniu praktycznej wiedzy czy wyrabianiu kompetencji i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Pamiętajmy też, że wynagrodzenia pracowników sektora kultury i kreatywnego są niższe niż w innych branżach, a formy ich zatrudnienia są niestabilne, co powoduje niekorzystną sytuację finansową, w jakiej się znajdują — poinformowała.

Innym priorytetem, jak zauważyła, są nowoczesne regulacje dla sektora audiowizualnego.

— Członkom grupy roboczej Rady UE ds. Audiowizualnych i Mediów przedstawiliśmy projekt konkluzji dotyczący oceny ram prawnych regulujących funkcjonowanie usług medialnych dostarczających treści audiowizualne. Komisja Europejska jest zobowiązana do dokonania oceny tej dyrektywy do końca 2026 r., dlatego podejmiemy dyskusję w Radzie UE nad kluczowymi jej aspektami — powiedziała.

W projekcie konkluzji znajdują się zapisy dotyczące m.in. objęcia dyrektywą wszystkich, również nowo powstających, audiowizualnych usług medialnych, zagwarantowanie odpowiedniej ochrony małoletnich widzów i przeciwdziałanie dezinformacji.

Podczas prezydencji Polska zaplanowała szereg spotkań na wysokim szczeblu. W dniach 7-8 kwietnia w Warszawie odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów kultury. Przedstawione zostaną na nim m.in. wyniki analizy dotyczącej sytuacji młodych artystów na rynku pracy w krajach UE oraz przeprowadzona zostanie dyskusja na temat odbudowy dziedzictwa Ukrainy. Na spotkanie zaproszony został Minister Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy.

W ramach polskiej prezydencji zorganizowane zostaną także konferencje eksperckie.

