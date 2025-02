„To teatr wyobraźni”. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia RDC 13.02.2025 04:18 Zapewnia najświeższe informacje, najlepszą muzykę i rozmowy z najciekawszymi ludźmi. 13 lutego przypada Światowy Dzień Radia. Świętujemy dziś więc także my – Polskie Radio RDC. Wszystkim słuchaczom dziękujemy, że codziennie jesteście z nami, a wszystkim kolegom radiowcom natomiast życzymy dziś jak najmniej ciszy na antenie.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia (autor: RDC)

Dziś w Polskim Radiu RDC świętujemy! W kalendarzu przypada Światowy Dzień Radia.

Radio funkcjonuje już od przełomu XIX i XX wieku. Dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku ustąpiło telewizji, a teraz i internetowi.

„Radio to najlepszy przyjaciel”

Czym jest dla pracowników Polskiego Radia RDC?

- Całe moje życie to jest radio, czyli jedna wielka rozrywka i zabawa. Radio to jest najlepszy przyjaciel. Tylko trzeba znaleźć sobie ulubionego DJ-a, ulubionego prowadzącego. Wtedy jest się z nim przez całe życie, jest się mądrzejszym, fajniejszym, piękniejszym, cudowniejszym. To jest przekaz bardzo, bardzo intymny - mówi legenda dziennikarstwa muzycznego, autor wielu audycji w RDC Roman Rogowiecki.



- Radio stwarza takie możliwości, których telewizja nigdy by nie stworzyła. Jest to coś w rodzaju uzależnienia, ale bardzo pozytywnego - mówi natomiast wydawczyni audycji i prowadząca „Czas na reportaż” Julita Nobis.

- Radio to teatr wyobraźni, taka łączność ze słuchaczem, z tematem, tą materią dźwiękową, która buduje pewne obrazy. I myślę, że każdy z nas, każdy dziennikarz radiowy siadając przed mikrofonem stara się zbudować właśnie jakiś niepowtarzalny klimat i obraz, który działa na wyobraźnię słuchacza - dodaje dziennikarz, prowadzący „Południe RDC” Piotr Majewski.



- Radio to jest nieustanny ruch, to jest jakaś adrenalina, to jest DJ-ska, dobra muza, dobra selekcja. Informacje i obłędnie dobra atmosfera - mówi realizator Piotr Wójcik.

„Radio to życie”

- Radio jest radio. To życie, sposób życia, pasja, praca. Ja mogę powiedzieć, że w zasadzie ja nigdy w życiu nie pracowałem, bo pracuję w radiu, czyli robię to, co przez całe życie chciałem robić - zaznacza archiwista Polskiego Radia RDC Jerzy Piórek.

- Radio czyli informacja, publicystyka, rozrywka, muzyka. Skoro muzyka, no to też wybraliśmy dzisiaj dla Państwa specjalne piosenki, te, które mówią o wyjątkowości radia. O tym, jak potrafi gromadzić wokół siebie ludzi, o tym, jakie emocje w nas wywołuje. Zachęcam dzisiaj do pozostania z RDC przez cały dzień - zaprasza dyrektor muzyczny Polskiego Radia RDC Cyryl Skiba.





Historia radia

Zapytaliśmy też warszawiaków, czy wciąż słuchają radia i czym dla nich ono jest. Odpowiedzi nas bardzo ucieszyły.

Święto, które obchodzi dziś także Polskie Radio RDC, zostało ustanowione w 2011 roku, a data upamiętnia uruchomienie rozgłośni Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem jest zwrócenie uwagi na miejsce radia w światowej komunikacji.

Ale historia radia jest o wiele bogatsza - fale starano się uchwycić już od przełomu XIX i XX wieku. Za przełomowych wynalazców, którym się to udało uznaje się Guglielmo Marconiego i Nicola Teslę. Dzięki nim możemy teraz specjalnie dla Państwa, 24 godziny na dobę proponować najlepsze utwory, w każdej godzinie podawać najświeższe informacje ze świata, kraju i regionu, a także zapewniać spotkania z gośćmi w audycjach i wyjątkowe słuchowiska.

Wszystkim słuchaczom dziękujemy, że codziennie jesteście z nami - z Polskim Radiem RDC! Wszystkim kolegom radiowcom natomiast życzymy dziś jak najmniej ciszy na antenie.

