Prezes NBP: przewidujemy, że inflacja będzie niższa i będzie maleć RDC 03.04.2025 17:04 Przewidujemy, że inflacja będzie niższa i będzie maleć, także inflacja bazowa — przekazał w czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP. Dodał, że zmieniło się nastawianie Rady Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński poinformował również, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych.

Konferencja Prezesa NBP prof. Adam Glapiński (autor: NBP/youtube)

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że według przewidywań inflacja będzie niższa i będzie maleć, także inflacja bazowa.

— Ostatnio pokazywałem, że na koniec roku inflacja ma być wyższa niż na początku, a w trakcie roku mniej więcej cały czas taka sama, w tym inflacja bazowa. I to się radykalnie zmieniło — ocenił w czwartek Adam Glapiński.

Wskazał, że zmiana „w dużym stopniu” wynika ze zmiany koszyka Głównego Urzędu Statystycznego. — Z racji zmiany tego koszyka inflacja spadła o 0,4 punktu procentowego - zamiast 5,3 mamy 4,9 — ocenił.

— Wszystkie dane są gdzieś liczone, wyznaczane. My jako Narodowy Bank Polski przyjmujemy je jako dane. To nas obowiązuje i to jest tym wskaźnikiem, który musimy brać pod uwagę. (...) Przewidujemy, że ta inflacja będzie niższa i będzie maleć. Także inflacja bazowa, co dla nas od dłuższego czasu jest najważniejsze — stwierdził szef NBP.

Glapiński zwrócił również uwagę, że na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. — Chociaż jest decyzja o utrzymaniu, to łatwo odczytać z naszego komunikatu po posiedzeniu, że zasadniczo zmieniło się nastawienie Rady Polityki Pieniężnej. Jak mówię Rada Polityki Pieniężnej, to mam na myśli większość Rady — powiedział.

— Kiedyś przyszedłem na posiedzenie i obwieściłem państwu, że Rada zmieniła nastawienie i przyszedłem wtedy jako jastrząb na czele jastrzębia - rada zmieniła wtedy stanowisko na zaostrzanie polityki pieniężnej. Tym razem jest odwrotnie - można by powiedzieć, że przychodzę jako gołąb na czele gołębi — powiedział.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Przestrzeń do obniżenia stóp procentowych?

W najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych — powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Zastrzegł jednocześnie, że nie oznacza to deklaracji, że rozpocznie się cykl obniżek stóp, czy jednorazowe dostosowanie.

— Biorąc pod uwagę dane (...), można oceniać, że w najbliższym czasie, jestem upoważniony do takiego stwierdzenia przez Radę, może pojawić się przestrzeń do dostosowania polityki pieniężnej. Przekładając na ludzki język, do obniżenia stóp procentowych — powiedział szef NBP.

Dodał też, że decyzja o ewentualnej obniżce zależy od kolejnych danych, które będą napływać z gospodarki.

— Nastąpił dopływ bardzo dobrych danych, ale jednorazowy dopływ tych danych nie wystarcza Radzie do podjęcia decyzji. Jest nastawiona na to, żeby obniżać stopy, ale musi być potwierdzenie przez następne dane — podkreślił.

Glapiński stwierdził, że inflacja nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie, ale po rewizji danych przez GUS i wstępnych dobrych danych za marzec, jest istotnie niższa niż oczekiwał NBP.

Dodał, że jednocześnie bardzo obniżyła się inflacja bazowa, do tego są sygnały spowolnienia dynamiki wynagrodzeń i mamy niższe ceny ropy naftowej, co przesuwa w dół prognozowaną ścieżkę inflacji.

Glapiński podkreślił jednocześnie, że Rada Polityki Pieniężnej pozostaje zdeterminowana do trwałego obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie.

