Kiedy potanieją kredyty? Znamy prognozy dotyczące obniżki stóp procentowych Adrian Pieczka 06.02.2025 18:14 Kredyty na razie nie potanieją. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Zapytaliśmy ekspertkę, kiedy możemy spodziewać się pierwszej obniżki od października 2023 roku. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń - na tańsze kredyty jeszcze poczekamy.

Elżbieta Mączyńska (autor: RDC)

Kredyty potanieją nieprędko. Obniżka stóp procentowych możliwa jest dopiero pod koniec roku - uważa profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie. Przemawia za tym inflacja, która wciąż utrzymuje się powyżej celu wyznaczonego przez NBP i na razie - według ekspertów - nie ma dużych szans, by się do niego zbliżyła.

Jak mówi profesor Mączyńska, obniżenie stóp procentowych, zależy od właśnie od wyciszenia inflacji.

- Z wielu analiz wynika, że ta szansa jest niewielka, a jeżeli już, to raczej w końcu roku, w czwartym kwartale niż na początku, to po pierwsze. Ale ma to też związek z tempem wzrostu gospodarczego, bo im większe tempo wzrostu gospodarczego, tym szanse na obniżenie inflacji są mniejsze - wyjaśnia.



Mączyńska dodaje, że jest bardzo dużo niepewności w gospodarce, przez co trudno określić o ile stopy procentowe mogą spaść

- Im więcej niepewności, tym trudniej jest cokolwiek stanowczo zaprognozować. Wobec tego ta niepewność, niepewność także geopolityczna - przecież nie wiadomo, co będzie z konfliktem w Ukrainie, nie wiadomo, jak się ukształtują ceny ropy - rzutuje na ceny produktów w naszym kraju - wskazuje.



Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w październiku 2023 r.

