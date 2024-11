Radom będzie większy? Do terytorium ma dołączyć ponad 180 ha z sąsiednich gmin

Radom chce rozszerzyć swoje granice. Do terytorium miasta mają dołączyć tereny, które należą dziś do trzech sąsiednich gmin - Jedlni Letniska, Jedlińska i Kowali. W sumie to ponad 180 hektarów. Pomysł ocenią podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji radomscy radni.