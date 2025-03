Powiat przeciwko poszerzeniu granic Radomia. Ma też dodatkowe zastrzeżenia Anna Orzeł 07.03.2025 21:03 Rada Powiatu Radomskiego przeciwko poszerzeniu granic Radomia. Taką opinię, która powstała w oparciu o konsultacje społeczne, na biurko ma dostać Premier. Zmiany granic dotyczą w sumie czterech gmin.To Kowala, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko i Jastrzębia. Tylko mieszkańcy tej ostatniej poparli propozycję prezydenta Radomia.

Co z poszerzeniem granic Radomia? (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Na biurko Premiera trafi negatywne stanowisko Rady Powiatu, dotyczące planowanego poszerzenia granic Radomia. Zanim samorządowcy wydali opinię, przeprowadzono konsultacje społeczne. Tylko dwa procent mieszkańców poparło pomysł władz Radomia. Poza sprzeciwem - jak mówi starosta radomski Waldemar Trelka - pismo zawiera też uwagi, dotyczące sposobu prowadzenia podobnych działań.

- Trzeba rozmawiać wcześniej, przekonywać się. Po drugie, jeśli mówimy o współpracy, to też przewidujemy pewne działania rekompensujące utratę dóbr, jakie dzisiaj jeszcze mają gminy. Czy to w postaci podatków, czy to w postaci jakiejś części podatków. I także ważne jest, żeby takich uchwał czy takich propozycji nie powtarzać co roku - tłumaczy starosta radomski Waldemar Trelka.





Decyzję w sprawie poszerzenia granic Radomia podejmie Prezes Rady Ministrów.

Radom nieugięty

Jak informowaliśmy, władze Radomia chcą powiększyć granice miasta mimo sprzeciwu mieszkańców sąsiadujących gmin. Trzy z czterech gmin, które wzięły udział w konsultacjach społecznych, były zdecydowanie przeciw korektom. Miasto nie chce jednak zmienić swojej decyzji.

Sekretarz Miasta Radomia Rafał Górski uważa, że poszerzenie granic Radomia jest korzystne zarówno dla miasta, jak i całego regionu.

- Oczywiście zostajemy przy swoim stanowisku, uważamy, że zmiana granic administracyjnych miasta jest zasadna. My w żaden sposób nie będziemy zmieniać struktury własnościowej gruntów, które tam się znajdują. Tak więc właściciele działek, które staną się częścią miasta Radomia, dalej tymi właścicielami będą - tłumaczy.

Jak dodaje Rafał Górski, władze Radomia do końca marca przekażą wyniki konsultacji Radzie Ministrów.

- Myślę, że Rada Ministrów bardzo dogłębnie przeanalizuje te wszystkie za i przeciw, biorąc przez wzgląd sytuację ekonomiczną tych terenów, odbiór społeczny. Dobierze takie rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe i optymalne - wskazuje.

Zmiany granic dotyczą w sumie czterech gmin, które sąsiadują z Radomiem. To Kowala, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko i Jastrzębia.

Tylko mieszkańcy tej ostatniej poparli propozycję prezydenta Radomia. W tym wypadku liczą na zyski, bo Radosław Witkowski zapowiedział utworzenie w dolinie Pacynki zalewu i terenów rekreacyjnych.

Radom chce, by granice miasta zostały powiększone od 2026 r. Jeśli tak się stanie, powierzchnia miasta powiększy się o ponad 200 hektarów.

