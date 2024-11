Radni za poszerzeniem granic Radomia. Co na to gminy, które mogą utracić swoje tereny? Anna Orzeł 20.11.2024 06:27 „Tak” dla poszerzenia administracyjnych granic Radomia. Radni poparli projekt prezydenta Radosława Witkowskiego i tym samym wyrazili zgodę na rozpoczęcie formalnej procedury. Radomski samorząd będzie zabiegał o przyłączenie terenów, które dziś należą do trzech sąsiednich gmin: Jedlińska, Jedlni Letniska oraz Kowali. Pojawiły się jednak głosy przeciwko.

Radom (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0 ia Wikimedia Commons)

Jest zgoda radnych na rozpoczęcie formalnej procedury poszerzenia granic Radomia. Radomski samorząd będzie zabiegał o przyłączenie terenów, które dziś należą do trzech sąsiednich gmin: Jedlińska, Jedlni Letniska oraz Kowali.

Wójt tej ostatniej Wiesław Pachniewski sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

- Jestem pod wrażeniem pomysłu i wizji włodarzy miasta Radomia, że chcą rozwijać potencjał swojego miasta kosztem naszej gminy. Stawka jest po prostu o to, gdzie popłyną podatki. Jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby te podatki płynęły do gminy Kowala, tam gdzie administracyjnie leżą nasze grunty - wskazał.



Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Artur Standowicz wstrzymał się od głosu.

- Co do zasady ja nie jestem przeciwnikiem poszerzenia granic miasta Radomia. Radom powinien się rozwijać, natomiast styl jaki pan prezydent zaprezentował pozostawia wiele do życzenia. Przy tak ważnym projekcie zarówno radni, jak i włodarze zainteresowanych gmin nie powinni się dowiadywać z mediów - wyjaśnił.



Formalnie początkiem procedury jest stanowisko Rady Miejskiej.

- Prezydent został upoważniony do wystąpienia do wójtów gmin, które te zmiany mają dotyczyć oraz do starosty powiatu radomskiego. My o takie opinie wystąpimy. W ramach tych opinii organy te mają obowiązek przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie swoich gmin - tłumaczył sekretarz miasta Rafał Górski.

Administracyjne poszerzenia granic Radomia może stać się faktem 1 stycznie 2026 roku.

Czytaj też: Spadek bezrobocia mimo zwolnień grupowych w powiecie radomskim