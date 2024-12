Polio nie tylko w ściekach w Warszawie. GIS: Możliwe silniejsze źródło wirusa Adam Abramiuk 19.12.2024 15:12 Polio nie tylko w Warszawie. Jak się dowiedziało Polskie Radio RDC, w ciągu miesiąca od wykrycia obecności wirusa w stołecznych ściekach, potwierdzono kolejne takie przypadki w kraju. Jak mówi Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski, dotarł on do Europy ze Wschodu lub z Afryki.

Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie. Czy mieszkańcy są bezpieczni? (autor: pixabay)

Polio w ściekach nie tylko w stolicy. Jak dowiedział się nasz reporter, potwierdzono obecność wirusa także w Lublinie i Rzeszowie.

- Mamy sygnały, pierwszy był z Warszawy, teraz mamy z Rzeszowa, wcześniej z Lublina, więc wygląda na to, że pojawiło się silniejsze źródła tego wirusa w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w regionie europejskim - mówi Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski.

Grzesiowski dodaje, że wszystko wskazuje na to, że zmutowany wirus dotarł do Europy ze Wschodu lub z Afryki.

- Wiążemy to przede wszystkim z faktem, że jest to wirus zmutowany, ale pochodzący z żywych szczepionek, przeciwko polio, których nie używa się już w Europie. Używa się tych szczepionek jeszcze w Azji czy w Afryce. Co wskazywałoby na to, że głównym źródłem pojawiającego się w ściekach wirusa jest migracja ludności - tłumaczy.



Jak dodaje, jednym co może nas uchronić jest szczepionka, którą może przyjąć praktycznie każdy, także osoby z przewlekłymi chorobami.

- Dla osób, które są w pełni zaszczepione przeciwko polio sytuacja jest bezpieczna, natomiast dla osób, które mają niepełne szczepienia sytuacja jest jednak ryzykowna. Oczywiście jest to wirus w ściekach, a więc on nie jest obecny w wodzie pitnej czy w żywności. Niemniej jednak musimy ostrzec te osoby, które są nieszczepione - wskazuje Główny Inspektor Sanitarny.



W próbce ścieków komunalnych pobranej w Warszawie 18 listopada wykryto zmutowanego wirusa polio. Choć w Polsce od kilkudziesięciu lat prowadzone są obowiązkowe szczepienia przeciwko wirusowi, to na Mazowszu wyszczepionych jest 81,9 proc., z kolei w Warszawie — 82,2 proc.

Czytaj też: Komu zagraża wirus polio? Blisko 18 proc. osób z regionu bez obowiązkowych szczepień