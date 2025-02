Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zawieszony na pół roku RDC 11.02.2025 09:23 Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski został zawieszony na pół roku – poinformowała w mediach społecznościowych Prokuratura Krajowa. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu.

Prokuratura Krajowa ul. Postępu 3 w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił na pół roku swojego zastępcę Michała Ostrowskiego. Informację o jego zawieszeniu podała Prokuratura Krajowa.

Prokurator Generalny Adam Bodnar w dniu 10 lutego zawiesił w czynnościach na okres 6 miesięcy ZPG Michała Ostrowskiego.



Zapraszamy na godz. 12.30 na briefing prasowy (siedziba PK). — Prokuratura (@PK_GOV_PL) February 11, 2025

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym tzw. zamachu stanu.

Zawiadomienie ws. podejrzenia o dokonanie zamachu stanu przez obecne władze Polski, niektórych sędziów i prokuratorów złożył obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, a postępowanie w tej sprawie wszczął Michał Ostrowski.

„Adam Bodnar musi sprawdzić procedury”

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski mówił na naszej antenie, że już w samym złożeniu wniosku doszło do złamania formalnych procedur.

– Przepis mówi, że nie można wszcząć postępowania bez formalnej rejestracji takiego wniosku i z dekretacji kierownika jednostki organizacyjnej. Dzisiaj wiemy, wszystko na to wskazuje, że tam żadnej rejestracji ani żadnej dekretacji nie było – tłumaczył.

Kwiatkowski mówił również, jakie kroki może podjąć Adam Bodnar.

– Po pierwsze sprawdzić, czy wszczęcie tego postępowania było zgodnie z procedurami. Prokuratorowi Ostrowskiemu grozi w pierwszym etapie postępowanie dyscyplinarne – mówił Kwiatkowski w ubiegłym tygodniu w RDC.

Według prezesa TK Bogdana Święczkowskiego obecna władza miała m.in.: doprowadzić do podważenia statusu ustroju prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziów SN, do zaprzestania publikacji przez RCL orzeczeń TK podważając status obecnych sędziów Trybunału, a także doprowadzić do podjęcia uchwały Sejmu z 6 marca ub.r. ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023 w kontekście funkcjonowania TK.

