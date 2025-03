Sprawą śmierci Barbary Skrzypek zajmie się prokuratura spoza Warszawy RDC 17.03.2025 13:01 Materiały dotyczące okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą przekazane do Prokuratury Regionalnej w celu wyznaczenia innej prokuratury, która zbada tę sprawę. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że w związku ze śmiercią 66-letniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego przesłuchani zostali członkowie jej rodziny. Zabezpieczone zostało również ciało zmarłej.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie (autor: RDC)

Była współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego Barbara Skrzypek została przesłuchana w sprawie „dwóch wież” w minioną środę, po trzech dniach zmarła. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, poinformował, że do zgonu Barbary Skrzypek doszło w sobotę, 15 marca, w jej domu, w obecności członka rodziny. Politycy PiS- ugrupowania, którego dotyczy śledztwo- twierdzą, że zgon Barbary Skrzypek to następstwo tego przesłuchania.

Do całej sprawy odniósł się prokurator Piotr Antoni Skiba. Jak powiedział, że materiały dotyczące okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą przekazane do Prokuratury Regionalnej w celu wyznaczenia innej prokuratury, która zbada tę sprawę.

Piotr Antoni Skiba podkreślił, że przekazanie sprawy do prokuratury poza Warszawą ma na celu przeprowadzenie rzetelnego postępowania.

- Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane do prokuratury regionalnej w Warszawie celem wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego, celem przeprowadzenia rzetelnego postępowania. Zależy nam przede wszystkim na tym, by nie było żadnych wątpliwości co do bezstronności prokuratury i funkcjonariuszy prokuratury, a takowe pojawiały się w ciągu ostatnich 48 godzin w środkach masowego przekazu - powiedział.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej podkreślił, że z protokołów przesłuchań wynika, iż rodzina zmarłej nie twierdzi, że do śmierci Barbary Skrzypek przyczyniły się osoby trzecie. Politycy PiS oskarżają prokuraturę o doprowadzenie do śmierci współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która w minioną środę została przesłuchana w sprawie spółki Srebrna, a w piątek zmarła.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w oświadczeniu zapowiedziała kroki cywilnoprawne za łączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania w charakterze świadka. Prokuratura przekazała, że przesłuchanie Barbary Skrzypek trwało około czterech godzin i w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. Barbara Skrzypek była między innymi członkiem zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż milion trzysta tysięcy euro poprzez prowadzenie go w błąd. Sprawa, którą prowadzi prokurator Ewa Wrzosek, dotyczy planowanego wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Cztery lata temu ówczesna prokurator zajmująca się sprawą odmówiła wszczęcia śledztwa. Teraz podjęto decyzję o podjęciu sprawy na nowo.

