Prokuratura podała wyniki sekcji zwłok Barbary Skrzypek RDC 18.03.2025 17:09 Przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był rozległy zawał serca – poinformował prokurator Norbert Woliński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wyniki sekcji zwłok wskazują, że nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon.

Przyczyną zgonu Barbary Skrzypek był bardzo rozległy zawał serca – poinformował we wtorek prok. Norbert A. Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, który zastrzegł, że to wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłej. Dodał, że nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon.

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę, 15 marca. 12 marca była przesłuchiwana w warszawskiej prokuraturze okręgowej charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i ws. tzw. dwóch wież; Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. Śledztwo ws. śmierci Skrzypek od poniedziałku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

– Wstępne wyniki są następujące. Przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tylnej wieńcowej – powiedział prok. Woliński.

Podkreślił też, że w trakcie sekcji nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon. – Zabezpieczony został materiał do dalszych badań, które będą przeprowadzone – dodał. Przypomniał też, że w ramach prowadzonego śledztwa został przesłuchany lekarz, który stwierdził w sobotę zgon Barbary Skrzypek.

Rzecznik prokuratury potwierdził też informację, że rodzina Barbary Skrzypek nie zgodziła się na przeprowadzenie sekcji zwłok. – W protokołach przesłuchania męża pani Barbary Skrzypek i syna są ich stanowiska co do tego, iż nie życzyli sobie przeprowadzenia sekcji zwłok. Natomiast decyzja co do przeprowadzenia sekcji zwłok jest decyzją, którą podejmuje prokurator prowadzący śledztwo, i taką decyzję podjął – wyjaśnił prok. Woliński. Podał też, że rodzina zmarłej została poinformowana o terminie sekcji.

Dodał też, że na obecnym etapie śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek prokurator je prowadzący nie zdecydował się na przekazanie innych, bardziej szczegółowych informacji. – Takiej decyzji na chwilę obecną nie ma, aby upubliczniać całość zgromadzonego materiału dowodowego w tej sprawie – stwierdził.

Oskarżenia PiS

Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, uważają, że jest związek między przesłuchaniem Skrzypek a jej śmiercią. Podnosili, że skarżyła się ona na kłopoty ze zdrowiem, a w przesłuchaniu nie mógł wziąć udziału jej pełnomocnik.

Prok. Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie, w poniedziałek zapewniła, że świadek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania i że odbyło się ono w przyjaznej atmosferze.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, jak i prok. Wrzosek, zapowiedzieli kroki prawne wobec osób sugerujących, że zachodzi związek między przesłuchaniem a śmiercią Barbary Skrzypek.

Okoliczności śmierci do wyjaśnienia

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak oświadczyła, że Adam Bodnar wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sformułowań wypowiedzi dotyczących związku pomiędzy śmiercią Skrzypek a czynnością jej przesłuchania w charakterze świadka. – Nie sposób zaakceptować wypowiedzi nawet prominentnych polskich polityków, w których to oskarża się też prokuraturę, prokurator prowadzącą postępowanie, ale także Prokuratora Generalnego o śmierć Barbary Skrzypek mówiła.

Sam Bodnar oświadczył, że zadaniem państwa jest transparentne wyjaśnienie sprawy. „Zobowiązałem Prokuratora Krajowego, by prokuratura skrupulatnie, kompleksowo i transparentnie wyjaśniła wszystkie okoliczności śmierci p. Barbary Skrzypek. Publicznie znane fakty i dowody muszą być przeciwwagą dla mitów, manipulacji i oszczerstw, których w ostatnich dniach było aż nadto” – napisał.

Podkreślił, że temu właśnie będzie służyło śledztwo wszczęte w poniedziałek przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga, a także wtorkowa decyzja o ujawnieniu protokołu z przesłuchania dokonanego w minioną środę.

