Miał wywołać fałszywy alarm bombowy. 33-latek deportowany z Polski RDC 26.03.2025 08:54 33-letni obywatel Ukrainy podejrzany o wywołanie fałszywego alarmu bombowego usłyszał zarzut i został deportowany. Mężczyzna ma zakaz wjazdu do Polski na siedem lat.

Podejrzany ws. alarmu bombowego (autor: KRP IV)

Podejrzany o wywołanie alarmu bombowego Ukrainiec został deportowany z Polski. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, gdy policjanci z warszawskiej Woli zostali poinformowani, że na numer alarmowy zatelefonował mężczyzna, który powiedział, że w jednym z hosteli jest podłożona bomba. Alarm okazał się fałszywy.

Policjanci ustalili tożsamość telefonującego i go zatrzymali. Sprawcą okazał się 33-letni obywatel Ukrainy.

– W prokuraturze 33-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu bombowego. Następnie został doprowadzony do placówki Straży Granicznej w Warszawie. Został odstawiony do granicy i przekazany ukraińskim służbom granicznym. Ma zakaz wjazdu do Polski na siedem lat – przekazała Marta Sulowska z miejscowej policji.

Za wywołanie fałszywego alarmu bombowego grozi do ośmiu lat więzienia.

