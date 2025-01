Miał śmiertelnie potrącić 14-latka na przejściu. Jest areszt dla kierowcy

Sąd przychylił się do wniosku do prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec Andrzeja K., mężczyzny, który miał śmiertelnie potrącić busem 14-latka. Do wypadku doszło w miniony piątek w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na oznakowanym przejściu dla pieszych na warszawskiej Woli.