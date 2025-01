Rozbój na stacji LPG w Markach. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych RDC 07.01.2025 08:43 Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z rozbojem na stacji paliw LPG w Markach. Mężczyźni w wieku 47 i 30 lat są mieszkańcami powiatu wołomińskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla nich.

Zatrzymany w związku z rozbojem na stacji LPG w Markach (autor: KSP)

47- i 30-latek z powiatu wołomińskiego usłyszeli zarzuty w związku z rozbojem na stacji paliw LPG w Markach. Do zdarzenia doszło przed świętami.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie postawiła 47-latkowi zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w tzw. recydywie. 30-latek, który czekał w tym czasie w samochodzie, usłyszał zarzut pomocnictwa w tym rozboju.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec obu mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a sąd się do tego wniosku przychylił. Za rozbój Kodeks karny przewiduje do 20 lat pozbawienia wolności.

Rozbój na stacji LPG – szczegóły

Do rozboju doszło 21 grudnia na stacji paliw LPG przy ul. Piłsudskiego w Markach.

Jeden ze sprawców miał ranić pracownika stacji, zabrać pieniądze i uciec. 61-letni pracownik trafił do szpitala.

