Ranił nożem znajomego byłej partnerki. 20-latek w tymczasowym areszcie Cyryl Skiba 03.07.2024 22:19 Jest areszt dla 20-latka, który ranił nożem innego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na warszawskim osiedlu. Sprawca został zatrzymany przez wolskich policjantów w mieszkaniu na Białołęce.

20-letni nożownik trafił do aresztu (autor: KRP IV)

20-latek z Warszawy został aresztowany po tym, jak podbiegł do mężczyzny, a następnie ugodził go nożem w udo. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do ataku doszło na jednym z warszawskich osiedli.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci udzielili pomocy pokrzywdzonemu do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Następnie zaczęli poszukiwanie sprawcy.

– Ze wstępnych informacji wynikało, że sprawca podbiegł do znajomego byłej partnerki i zadał mu cios nożem w udo, od razu po tym uciekł. Policjanci namierzyli 20-latka na warszawskiej Białołęce. W mieszkaniu, w którym przebywał mężczyzna, funkcjonariusze ujawnili marihuanę, mefedron i zabezpieczyli gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien – przekazała Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji dla Woli.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola przedstawiła mężczyźnie zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowej.

Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

