„Odolany mają prawo do spokoju”. Burmistrz Woli z apelem do policji o więcej kontroli w nocy Przemysław Paczkowski 08.10.2024 06:29 Burmistrz Woli apeluje do stołecznej policji o łapanie i karanie kierowców ciężarówek, którzy łamią zakaz na Odolanach. Jak alarmuje Krzysztof Strzałkowski, ponownie nasilił się problem jeżdżących nocą ciężarówek. – Sytuacja staje się nie do wytrzymania – mówi.

Odolany (autor: UD Wola)

Wraca problem hałasujących w nocy na Odolanach ciężarówek. Burmistrz Woli – zaalarmowany przez mieszkańców – wystosował apel do Komendy Stołecznej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego o częstsze kontrole. Jedynie te służby są w stanie zatrzymać i skontrolować wagę pojazdu.

– Sytuacja staje się nie do wytrzymania. Dzielnica Wola już w 2017 roku przeprowadziła zmianę organizacji ruchu na znacznej części Odolan. Oczywiste jest, że proste wdrożenie nocnego zakazu ruchu na reszcie Odolan samo w sobie nie rozwiąże problemu. Ktoś musi ten zakaz kontrolować – mówi Krzysztof Strzałkowski.

Włodarz dzielnicy zaproponował również wprowadzenie zakazu poruszania się ciężarówek w nocy na całych Odolanach. Obecnie obowiązuje on na ulicach Ordona, Jana Kazimierza czy Sowińskiego.

– Dzisiaj kończą się duże inwestycje drogowe, dlatego to doskonały moment, by ponownie usiąść do stołu z warszawskim ZDM-em, aby znowu porozmawiać o przyszłości ciężarówek na Odolanach – dodaje Strzałkowski.

W przyszłym tygodniu ma zostać zorganizowana wizja lokalna w tej sprawie.

Projekt nowej organizacji ruchu obejmujący całe osiedle musiałby zostać zaakceptowany przez stołeczne Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym.

