Jak bezpiecznie korzystać z lasów? Leśnicy apelują przed majówką

Leśnicy przed weekendem majowym apelują o prawidłowe i bezpieczne korzystanie z lasów. Najbliższe dni mają być słoneczne i bardzo ciepłe, co sprzyja wzrostowi zagrożenia pożarowego w lasach. — Nie możemy wyrzucać niedopałków, palić ognisk czy wjeżdżać samochodem do lasu — przypomina rzecznik prasowy Nadleśnictwa Siedlce Michał Dziedzic.

Jak prawidłowo korzystać z lasów? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z lasów? Zasady przypominają leśnicy przed majówką.

Najbliższe dni mają być słoneczne i bardzo ciepłe. Z tego względu rzecznik prasowy Nadleśnictwa Siedlce Michał Dziedzic apeluje odwiedzających lasy o rozwagę.

— Taka pogoda oczywiście sprzyja również wzrostowi zagrożenia pożarowego w lasach. Bardzo bym prosił, aby wszystkie osoby, które w tym czasie będą korzystały z lasów, żeby o tym pamiętały. Nie możemy wyrzucać niedopałków, palić ognisk czy wjeżdżać samochodem do lasu — mówi Dziedzic.

Leśnik przypomina również o innej, bardzo ważnej zasadzie, jaką powinniśmy przestrzegać w lasach, a często o niej zapominamy — jest to nieśmiecenie.

— Zabierajmy to, co przywieźliśmy za sobą, a lasy będą nadal piękne i będą mogły służyć nam jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Straż Leśna i administracja poszczególnych leśnictw zwraca uwagę na to, co się dzieje w naszych lasach. Lesnicy dbają o to, aby był w nich porządek, żeby lasy nie były niszczone — podkreśla Dziedzic.

Jeśli chcemy wybrać się do lasu na biwak, to pamiętajmy, że można to robić tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Specjalna mapa przygotowana przez Lasy Państwowe znajduje się na stronie bdl.lasy.gov.pl. Tam też zaznaczone są miejsca w ramach akcji „Zanocuj w lesie”.

