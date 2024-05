Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił swoich zastępców RDC 21.05.2024 11:38 Renata Kaznowska, Tomasz Bratek, Aldona Machnowska-Góra i Adriana Porowska to zastępcy prezydenta Warszawy. Poinformował o tym we wtorek Rafał Trzaskowski.

Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił swoich zastępców (autor: RDC)

Rafał Trzaskowski podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że nową osobą w zarządzie miasta jest Adriana Porowska. Będzie ona odpowiadała za politykę społeczną miasta.

Renata Kaznowska ma sprawować nadzór m.in. nad kwestiami zdrowia, sportu, ale też architektury. Natomiast Aldona Machnowska-Góra ma nadal odpowiadać za kulturę w mieście. Z kolei Tomasz Bratek przede wszystkim odpowiedzialny jest za kwestie związane z mieniem.

W zarządzie miasta nie będzie już Michała Olszewskiego, który był wiceprezydentem w poprzedniej kadencji.

Rafał Trzaskowski poinformował też, że sekretarzem miasta jest Maria Wasiak, a stanowisko skarbnika miasta obejmie Marzanna Krajewska, dotychczasowa zastępczyni Mirosława Czekaja, który został prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto w ratuszu?

Prezydent przekazał również, że do grona współpracowników zaprosił Tomasza Mencinę, który będzie pełnił rolę dyrektora, koordynatora do spraw infrastruktury i rozwoju. "Będzie czuwał na tym, żeby realizacja strategicznych inwestycji miasta i wszystkich podległych mu jednostek postępowała" - zaznaczył Trzaskowski.

Dodał, że dyrektorką koordynatorką ds. zielonej Warszawy, tak jak dotychczas będzie Magdalena Młochowska, a dyrektorką magistratu Elżbieta Markowska.

– Te zmiany, które rozpoczęliśmy, powinny być kontynuowane i te wszystkie inwestycje i pomysły powinniśmy realizować nadal. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą dalej budować, wzmacniać Warszawę i prowadzić do tego, by była jeszcze lepszym miejscem do życia – podkreślił prezydent stolicy.

Zaznaczył, że cały zespół, który przedstawia we wtorek, jest gotowy, by podejmować trudne wyzwania, by stolica była miastem dynamicznym, europejskim i tolerancyjnym.

– Wierzymy, że sytuacja finansowa miasta się zmieni w ciągu najbliższych miesięcy i lat, żebyśmy mogli przyspieszyć z realizacją tych wszystkich priorytetów, które sami sobie wyznaczyliśmy, ale również priorytetów, które kształtowały się w rozmowie z mieszkańcami naszego miasta – mówił Trzaskowski.

Trzaskowski dodał, że cały zespół zapowiada kontynuację zmian, ale będzie się też starał przyspieszyć, jeżeli chodzi o realizację najważniejszych inwestycji związanych z bezpieczeństwem, rozwojem komunikacji miejskiej i obszarami związanymi z edukacją, zdrowiem, opieką senioralną, zielenią, inwestycjami pomocy społecznej i kultury.

– Wszystkie te obszary są dla nas niesłychanie istotne i w każdym z nich mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia – powiedział Trzaskowski.

Czytaj też: Chaos na Powiślu. Fruwające śmieci i koczowisko bezdomnych przy spalonej altanie