Chaos na Powiślu. Fruwające śmieci i koczowisko bezdomnych przy spalonej altanie Mikołaj Cichocki 21.05.2024 06:18 Spalona altanka, śmieci na podwórku i koczowisko bezdomnych w centrum Warszawy. Mieszkańcy Powiśla czują się bezradni wobec chaosu przy ul. Koźmińskiej. Po czterech pożarach altanka śmietnikowa została wyłączona z użytkowania, przez co odpady zalały okolicę.

8 Chaos przy Koźmińskiej w Warszawie (autor: RDC)

Mieszkańcy Powiśla alarmują – nie dają sobie rady z chaosem przy ul. Koźmińskiej. W lutym bieżącego roku doszło do czterech pożarów śmietnika. W związku z tym altanka została wyłączona z użytkowania. Odpady składowane są w kontenerach przed nią, jednak warunki pogodowe, zwierzęta i nieregularne odbiory sprawiają, że śmieci fruwają po całym podwórku.

- Pojawili się także bezdomni - usłyszał od jednej z mieszkanek nasz reporter Mikołaj Cichocki. - Od czwartej rano oddają się uciechom alkoholowym i są krzyki, wrzaski, kłótnie, biją się. To trwa praktycznie cały dzień. To po prostu jakiś koszmar. Już nie mówię o zapachu, o fetorze - powiedziała.

- Sprzątam tu sama dosłownie każdego dnia - wskazała z kolei pracownica firmy wynajętej przez administratora altanki. - Codziennie kocioł. Rano dzieciaki były, posprzątały, było elegancko, a teraz na nowo. To już nawet i poduszki są do spania. Noclegownia dla bezdomnych. Trzeba przyjeżdżać nawet w niedzielę. Jak jest taki bałagan, to nie da rady inaczej - wyjaśniła.

Jak przekazał nam administrator terenu przy Koźmińskiej 20a Damian Stolarczyk, pojawiła się możliwość remontu śmietnika, jednak nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, pod które podlega altanka, chcą w nim partycypować. Wyceniono go na ok. 65 tys. zł.

- Koszty, które wstępnie przedstawił ubezpieczyciel, są trochę niższe ta wartość, którą wyceniliśmy. Część wspólnot na razie się nie zgodziła, żeby wariantowo pokryć tę różnicę, jeżeli dojdzie do remontu, ale nie ma prawidłowego wywozu śmieci. Tych śmieci nie ma, gdzie upychać. Zamówiliśmy dodatkowe pojemniki, do trzech razy w tygodniu zgłaszamy prośbę o dodatkowy wywóz - powiedział nam.

Czekamy na odpowiedź od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Zapytaliśmy, czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/PL