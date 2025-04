Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Przez dwa dni duże utrudnienia w Śródmieściu RDC 28.04.2025 04:32 W poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia, w Warszawie spotka się kilkunastu prezydentów i szefów rządów państw Inicjatywy Trójmorza. Będą zmiany w ruchu i parkowaniu.

W poniedziałek w Warszawie odbędzie się 10. Szczyt Inicjatywy Trójmorza z udziałem ponad 20 delegacji najwyższego i wysokiego szczebla.

Stołeczny ratusz przekazał, że największych utrudnień można spodziewać się w Śródmieściu i w rejonie Starego Miasta.

"Policjanci będą także czasowo wstrzymywali ruch na ulicach w czasie przejazdu kolumn z dyplomatami do hoteli, miejsc obrad, a także na drogach prowadzących do lotniska Chopina. Ze względu na specyfikę wydarzenia służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą także zdecydować o zamknięciu innych ulic" - dodał.

Największe ograniczenia przy Zamku Królewskim

Największe ograniczenia w ruchu zostaną wprowadzone we wtorek, 29 kwietnia, w sąsiedztwie Zamku Królewskiego.

Przez cały dzień z ruchu będą wyłączone ulice: plac Zamkowy z przyległym tzw. dziedzińcem trójkątnym (także z ruchu pieszego); ulice: Bugaj, Grodzka, Kapitulna, Nowy Zjazd, Podwale, Senatorska – od ulicy Miodowej do Podwale, Wybrzeże Gdańskie – prawy pas jezdni w stronę Mokotowa, od ulicy Boleść do Grodzkiej, estakady zjazdowe i wjazdowe z mostu Śląsko-Dąbrowskiego po stronie śródmiejskiej, parking pod aleją "Solidarności" pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd.

W czasie szczytu na trasach przejazdów kolumn zostaną wprowadzone zakazy parkowania. Tam, gdzie już obowiązuje zakaz postoju, pojawią się dodatkowe tabliczki informujące o możliwości odholowania pojazdów na koszt właściciela. Zakazy parkowania będą dotyczyły zarówno miejsc na ulicach, jak i wyznaczonych miejsc postojowych, zatok oraz chodników.

Zakaz parkowania

Do wtorku, 29 kwietnia, do końca dnia, nie można parkować na ulicach: Alejach Jerozolimskich – od ulicy Raszyńskiej do mostu Poniatowskiego, Królewskiej – od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej, Krzyckiego, Raszyńskiej, placu Zawiszy, Żwirki i Wigury – razem z parkingiem koło Pomnika Lotnika.

Kolejne zmiany będą obowiązywały w poniedziałek i wtorek, 28 i 29 kwietnia, przez cały dzień na ulicach: Emilii Plater – wzdłuż jezdni w stronę Dworca Centralnego, od Świętokrzyskiej do Siennej, wraz z zatoką przy hotelu, Karowej, Ossolińskich, placu Małachowskiego, Pasażu Niżyńskiego, Traugutta, Siennej – od ulicy Sosnowej do Emilii Plater, Sosnowej – od ulicy Śliskiej do Siennej, Śliskiej – od ulicy Sosnowej do Emilii Plater, parkingu przed Hotelem Bristol.

W poniedziałek o godzinie 13.00 zakazy parkowania z możliwością odholowania pojazdów zaczną obowiązywać na ulicach: plac Zamkowy z przyległym tzw. dziedzińcem trójkątnym, Boleść, Brzozowej – na odcinku od ulicy Mostowej do Celnej, Bugaj, Celnej, Dziekaniej, Grodzkiej, Jezuickiej, Kanonii, Kapitulnej, Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście – w rejonie kościoła pod wezwaniem św. Anny, Mostowej – na odcinku od ulicy Starej do Bugaj, Nowy Zjazd, Piwnej, Podwale, Senatorskiej – na odcinku od ulicy Miodowej do Podwale, Świętojańskiej, Wybrzeże Gdańskie – jezdnia w kierunku Mokotowa, od ulicy Boleść do Grodzkiej, estakady zjazdowe i wjazdowe z i na most Śląsko-Dąbrowski po stronie śródmiejskiej, parking pod aleją "Solidarności" pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd, parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego.

Ograniczenia te będą obowiązywały do wtorku, 29 kwietnia, do końca dnia.

Kolejne znaki zakazujące parkowania i informujące o możliwości usunięcia pojazdów pojawią się w poniedziałek o godzinie 18.00 i będą obowiązywały do wtorku, do końca dnia.

Obejmą ulice: Wisłostradę – od mostu Poniatowskiego do Sanguszki, estakady wjazdowe i zjazdowe z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.

Na parkingach przy ulicy Wybrzeże Gdańskie i Bugaj zaparkują wyłącznie właściciele samochodów osobowych posiadający abonamenty.

Zmiany w komunikacji miejskiej

"W przypadku zamknięcia placu Piłsudskiego autobusy linii 107 i 111 pojadą trasami objazdowymi przez Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie, a 128 i 175 z Alej Jerozolimskich skręcą w Emilii Plater i dalej pojadą Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską do Krakowskiego Przedmieścia" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

We wtorek, od godziny 11.00 do 21.00 autobusy linii 185, jadąc w kierunku CH Ursynów nie zatrzymają się na przystankach Boleść i Podzamcze.

