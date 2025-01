Wniosek o areszt dla Z. Ziobry. Komisja zakończyła obrady przed jego doprowadzeniem

Komisja śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożył Poseł Marcin Bosacki. Jak informowaliśmy, po godzinie 10:30 policjanci zatrzymali Zbigniewa Ziobrę w siedzibie prywatnej telewizji. Wcześniej próbowali go zatrzymać w domu w Jeruzalu i mieszkaniu w Warszawie.