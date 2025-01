Zbigniew Ziobro w studiu prywatnej telewizji. Policja od rana próbuje go zatrzymać RDC 31.01.2025 09:54 Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego od rana próbuje zatrzymać policja, jest w siedzibie prywatnej telewizji w Warszawie – wynika z relacji prowadzonej na żywo przez stację. W piątek rano policjanci przyjechali przed dom Ziobry tuż po godz. 6.00. Kilkakrotnie dzwonili do bramy, ale nikt im nie otworzył. Funkcjonariusze próbowali też wejść do mieszkania Ziobry w Warszawie. Polityk ma być doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro w studiu prywatnej telewizji. Policja od rana próbuje go zatrzymać (autor: PAP/Marian Zubrzycki)

Zbigniew Ziobro pojawił się w studiu prywatnej telewizji. Od rana policja poszukiwała polityka PiS w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim, a także w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci próbowali zatrzymać byłego ministra i doprowadzić na przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Zgodę na zatrzymanie Ziobry wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie.

W wywiadzie były minister mówił o niekonstytucyjności komisji śledczej. Nazywał komisję do spraw Pegasusa "pseudokomisją". Podkreślał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ją zdelegalizował. Działania Donalda Tuska Zbigniew Ziobro nazwał zamachem.

Czy mogą zatrzymać Ziobrę w telewizji?

Dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego UJ w Krakowie zapytany o praktykę realizacji nakazu zatrzymania przez policję i czy każdy policjant w dowolnym miejscu kraju może zatrzymać byłego ministra sprawiedliwości wskazał: "Tutaj doprowadzenie jest z miejsca zamieszkania, więc to właściwy dzielnicowy z ekipą realizuje nakaz sądowy".

"Tutaj nie było listu gończego, by go (Ziobry) szukać po całym kraju” – powiedział dr Zontek.

Zatrzymanie Ziobry może trwać maksymalnie 48 godzin. „W konstytucji mamy zagwarantowane, że nie można nas zatrzymać na dłużej niż 48 godzin. Jeżeli państwo chce nas zatrzymać na dłużej, to musi nas tymczasowo aresztować” – zaznaczył prawnik.

Przesłuchanie Ziobry

Komisja śledcza ds. Pegasusa zaplanowała przesłuchanie Ziobry w piątek (31 stycznia) o godz. 10.30. Do tej pory b. minister kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. W związku z tym komisja wystąpiła z wnioskiem do sądu o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Sejm uchylił mu w tym celu immunitet.

Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa MS na posiedzenie komisji zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz do kamer i mikrofonów. Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji. (

