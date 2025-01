Policja próbuje wejść do mieszkania Zbigniewa Ziobry w Warszawie

Policja, która ma zrealizować nakaz zatrzymania i doprowadzenia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, podjęła próbę wejścia do jego mieszkania w Warszawie u zbiegu ul. Arkadowej i Nowoursynowskiej. Próbę doprowadzenia Ziobry na przesłuchanie komisji podjęli też trzykrotnie policjanci ze Skierniewic. Na realizację nakazu jest czas do godz. 10.30 i do tego czasu policja pozostanie na miejscu.