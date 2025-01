Dziś kolejne spotkanie policjantów w MSWiA. Związkowiec dla RDC: jesteśmy zniecierpliwieni Miłosz Kuter 10.01.2025 04:18 Bez porozumienia nie będzie końca policyjnego protestu. Dziś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbędzie się kolejne spotkanie ze związkowcami. Rozmowy pod koniec grudnia spełzły na niczym i obie strony nie znalazły rozwiązania problemów w szeregach funkcjonariuszy.

Dziś kolejne spotkanie policjantów w MSWiA. Związkowiec dla RDC: jesteśmy zniecierpliwieni (autor: pixabay)

Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC Andrzej Szary z NSZZ Policjantów, funkcjonariusze uważają, że dali ministrowi wystarczający czas do namysłu.

- Nie wiemy, jak się zachowa pan minister, choć wypowiada się, że jest gotowy do porozumienia. Myślę, że minister miał dość dużo czasu na przygotowanie i projektów, i zmian przepisów, bo rok czasu to jest naprawdę długo i my jesteśmy zniecierpliwieni, dlatego na chwilę obecną, jeżeli nie będzie porozumienia, na pewno nie wycofamy się z akcji protestacyjnej - wyjaśnił.

Związkowiec dodał, że ze strony policjantów jest miejsce na kompromis.

Głównym postulatem związków mundurowych jest podwyżka uposażeń o 15 procent, rząd zgadza się na pięć procent. Związkowcy są przekonani, że dobrym rozwiązaniem byłoby w tym przypadku 10 procent podwyżki. Funkcjonariusze protestują między innymi poprzez stosowanie pouczeń zamiast wypisywania mandatów.

