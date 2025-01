Policjanci zatrzymali Z. Ziobrę w Warszawie. Doprowadzą go przed komisję ds. Pegasusa RDC 31.01.2025 10:41 Policjanci zatrzymali Zbigniewa Ziobrę w Warszawie. Do zatrzymania doszło, gdy był w siedzibie prywatnej telewizji. W piątek rano policjanci przyjechali przed dom Ziobry tuż po godz. 6.00. Kilkakrotnie dzwonili do bramy, ale nikt im nie otworzył. Funkcjonariusze próbowali też wejść do mieszkania Ziobry w Warszawie. Polityk ma być doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro (autor: PAP/Rafał Guz)

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w trakcie doprowadzania przez policję przed komisję. Polityk wcześniej udzielał wywiadu w jednej ze stacji telewizyjnych w Warszawie. Funkcjonariusze mają doprowadzić go na przesłuchanie komisji śledczej do spraw Pegasusa. Ziobro podkreślał wielokrotnie, że policjanci wykonują swoje obowiązki, a on szanuje porządek prawny. Decyzję sądu o jego zatrzymaniu i doprowadzeniu przed obliczę komisji posłów nazwał bezprawną, a we wpisie w serwisie X podkreślał jej "charakter przestępczy".

Od rana policja poszukiwała polityka PiS w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim, a także w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci próbowali zatrzymać byłego ministra i doprowadzić na przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Zgodę na zatrzymanie Ziobry wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie.

